Паэт: обороноспособность ЕС должен дополнить альянс НАТО

Агрессия России против Украины спровоцировала тектонический сдвиг в геополитическом ландшафте и вернула войну в Европу и к границам ЕС сказал Паэт. «Такая ситуация свидетельствует о явной необходимости более тесного сотрудничества между ЕС и НАТО, - подчеркнул Паэт. - Необходимо и активизировать сотрудничество со всеми другими союзниками-единомышленниками по всему миру».

«В качестве практического шага необходимо в срочном порядке организовать совместные закупки для закупки оружия и боеприпасов для поддержки Украины, что помогло бы укрепить обороноспособность Украины», - добавил он.