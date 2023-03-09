Обороноспособность Европейского союза (ЕС) должен дополнить альянс НАТО, подчеркнул в четверг на совместном заседании комиссий по зарубежным делам и обороне Рийгикогу вице-председатель комиссии по зарубежным делам Европарламента Урмас Паэт.
Паэт: обороноспособность ЕС должен дополнить альянс НАТО
Агрессия России против Украины спровоцировала тектонический сдвиг в геополитическом ландшафте и вернула войну в Европу и к границам ЕС сказал Паэт. «Такая ситуация свидетельствует о явной необходимости более тесного сотрудничества между ЕС и НАТО, - подчеркнул Паэт. - Необходимо и активизировать сотрудничество со всеми другими союзниками-единомышленниками по всему миру».
«В качестве практического шага необходимо в срочном порядке организовать совместные закупки для закупки оружия и боеприпасов для поддержки Украины, что помогло бы укрепить обороноспособность Украины», - добавил он.
Паэт считает важной третью подписанную 10 января совместную декларацию ЕС-НАТО. «В ней мы не только осуждаем агрессию России против Украины, но и представляем совместное видение ЕС и НАТО действий против угроз безопасности, - сказал Паэт. - Европейский оборонный потенциал должен дополнять НАТО в качестве нашей главной гарантии безопасности. Я подчеркивал это же сообщение с 2016 года, когда был опубликован мой отчет о Европейском оборонном союзе» .