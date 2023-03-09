Зарплата в 2200 евро: вакансия для человека со средним образованием вызвала ажиотаж

К установленному сроку в волостную управу поступило 12 заявлений на должность специалиста по информации. В первом туре конкурсная комиссия признала всех кандидатов соответствующими требованиям и пригласила на собеседование.

На должность специалиста по информации претендовали 11 женщин и один мужчина с разным образованием и разного возраста, большинство из них из Ярвамаа.