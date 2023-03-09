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Зарплата в 2200 евро: вакансия для человека со средним образованием вызвала ажиотаж

rus.postimees.ee
Зарплата в 2200 евро: вакансия для человека со средним образованием вызвала ажиотаж
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Волостная управа Тюри искала специалиста по информации. Предлагаемая зарплата составляла максимум 2200 евро, а требуемый уровень образования был не ниже среднего.

К установленному сроку в волостную управу поступило 12 заявлений на должность специалиста по информации. В первом туре конкурсная комиссия признала всех кандидатов соответствующими требованиям и пригласила на собеседование.

На должность специалиста по информации претендовали 11 женщин и один мужчина с разным образованием и разного возраста, большинство из них из Ярвамаа.

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