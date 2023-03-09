Волостная управа Тюри искала специалиста по информации. Предлагаемая зарплата составляла максимум 2200 евро, а требуемый уровень образования был не ниже среднего.
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Зарплата в 2200 евро: вакансия для человека со средним образованием вызвала ажиотаж
Зарплата в 2200 евро: вакансия для человека со средним образованием вызвала ажиотаж
К установленному сроку в волостную управу поступило 12 заявлений на должность специалиста по информации. В первом туре конкурсная комиссия признала всех кандидатов соответствующими требованиям и пригласила на собеседование.
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