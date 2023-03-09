Запорожская атомная электростанция на юге Украины осталась без электричества после ракетного удара российских оккупационных войск, в связи с чем ядерный наблюдательный совет ООН и «Энергоатом» обеспокоены потенциальной радиационной угрозой, которую она представляет.
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Украина и МАГАТЭ предупреждают о радиационной угрозе из-за обесточенной Запорожской АЭС
Украина и МАГАТЭ предупреждают о радиационной угрозе из-за обесточенной Запорожской АЭС
«Каждый раз мы бросаем кости, - сказал Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). - И, если мы позволим этому продолжаться снова и снова, то однажды наша удача закончится».