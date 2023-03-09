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Украина и МАГАТЭ предупреждают о радиационной угрозе из-за обесточенной Запорожской АЭС

Украина и МАГАТЭ предупреждают о радиационной угрозе из-за обесточенной Запорожской АЭС
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Вид на контролируемую Россией Запорожскую атомную электростанцию вблизи города Энергодар.
Вид на контролируемую Россией Запорожскую атомную электростанцию вблизи города Энергодар. Фото: Alexander Ermochenko

Запорожская атомная электростанция на юге Украины осталась без электричества после ракетного удара российских оккупационных войск, в связи с чем ядерный наблюдательный совет ООН и «Энергоатом» обеспокоены потенциальной радиационной угрозой, которую она представляет.

«Каждый раз мы бросаем кости, - сказал Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). - И, если мы позволим этому продолжаться снова и снова, то однажды наша удача закончится».

Запорожская атомная электростанция на юге Украины осталась без электричества после ракетного удара российских оккупационных войск и в настоящее время работает на дизельных генераторах, объявил сегодня утром украинский государственный оператор атомной энергетики «Энергоатом».

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