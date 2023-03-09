Госсуд пришел к выводу, что женщина, разместившая поздравление с изображением символики ВДВ России в публичной группе Facebook после бойни в Буче, виновна в поддержке и оправдании преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине.
Госсуд: штраф, назначенный за публикацию фото c российскими десантниками, был обоснован
Полиция оштрафовала Галину Киселеву на 120 евро за размещение поздравления с официально отмечаемым в России Днем Воздушно-десантных войск в группе жителей Йыхви и Кохтла-Ярве в Facebook 2 августа прошлого года. На изображении, сопровождавшем публикацию, были изображены военнослужащие, несущие знамя Воздушно-десантных войск Советской Армии и знаки различия Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
Согласно закону, публичная демонстрация символа, связанного с агрессией, геноцидом, преступлениями против человечности или военными преступлениями таким образом, который поддерживает или оправдывает эти действия, является проступком, за который предполагается наказание.
Уездный суд отменил наложенный на Киселеву штраф и закрыл производство по делу о проступке, поскольку, по мнению суда, то, что изображено на картине, не имело прямой связи с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом. Коллегия по уголовным делам Государственного суда с этим не согласилась и, согласно опубликованному сегодня решению, наложенный полицией штраф имел под собой законные основания.
Коллегия отметила, что на момент размещения Киселевой публикации в течение нескольких месяцев продолжалась военная агрессия России против Украины. Достоянием общественности стали и крайне чудовищные военные преступления России на Украине, в том числе убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Буче, совершения которых связывают именно с десантниками.
Госсуд счел, что в подобное время сопровождающее изображение российских десантников пожелание удачи выступает недвусмысленным заявлением о поддержке российских вооруженных сил и совершаемых ими международных преступлений. Кроме того, Россия на протяжении десятилетий использовала культ десантных сил в качестве идеологического оружия для демонстрации своего мнимого военного превосходства. День Воздушно-десантных войск, который отмечается в России на национальном уровне, не имеет никакого отношения к Эстонской Республике.
Коллегия также пояснила, что при доказывании проступка не имеет значения, было ли международное преступление – для обоснования или оправдания которого используется этот символ – было установлено решением суда или нет. Эстонское государство однозначно осудило военное вторжение России в Украину, назвав его агрессией в заявлениях Рийгикогу и признав зверства, совершенные против украинского народа, военными преступлениями и геноцидом.
Вопрос о том, используется ли символ для поддержки и оправдания международного преступления, должен оцениваться с точки зрения среднего разумного человека, осведомленного о том, что происходит в мире.
Необходимо учитывать значение самого символа, а также время его появления (например, какая-то годовщина или временной отсчет от какого-то события), место (например, театральное представление или политическая демонстрация) и способ (например, ношение свастики на браслете или изображение бросания свастики в мусорное ведро).