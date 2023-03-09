Госсуд: штраф, назначенный за публикацию фото c российскими десантниками, был обоснован

Полиция оштрафовала Галину Киселеву на 120 евро за размещение поздравления с официально отмечаемым в России Днем Воздушно-десантных войск в группе жителей Йыхви и Кохтла-Ярве в Facebook 2 августа прошлого года. На изображении, сопровождавшем публикацию, были изображены военнослужащие, несущие знамя Воздушно-десантных войск Советской Армии и знаки различия Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Согласно закону, публичная демонстрация символа, связанного с агрессией, геноцидом, преступлениями против человечности или военными преступлениями таким образом, который поддерживает или оправдывает эти действия, является проступком, за который предполагается наказание.

Уездный суд отменил наложенный на Киселеву штраф и закрыл производство по делу о проступке, поскольку, по мнению суда, то, что изображено на картине, не имело прямой связи с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом. Коллегия по уголовным делам Государственного суда с этим не согласилась и, согласно опубликованному сегодня решению, наложенный полицией штраф имел под собой законные основания.

Коллегия отметила, что на момент размещения Киселевой публикации в течение нескольких месяцев продолжалась военная агрессия России против Украины. Достоянием общественности стали и крайне чудовищные военные преступления России на Украине, в том числе убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Буче, совершения которых связывают именно с десантниками.