Сегодня в 13.30 Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия начали второй раунд коалиционных переговоров, в ходе которых обсуждаются взгляды политических партий на страну и видение, куда двигаться дальше.
Галерея ⟩ Второй день переговоров: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» обсуждают взгляды партий
Политики дали понять, что не будут проводить пресс-конференции ежедневно. Также переговоры могут занять некоторое время, и постепенно они будут обсуждать тему за темой, последней из которых будет распределение министерских портфелей.
На состоявшихся в воскресенье выборах в Рийгикогу Партия реформ получила 37 мест, «Ээсти 200» - 14 мест, соцдемы - девять мест.
Вчера переговоры начались с обзора финансового положения страны. «В обзоре говорится, что страна находится в таком положении, что нам необходимо проводить реформы в различных областях», - сказала Кая Каллас (Партия реформ). По ее словам, сегодня они будут рассматривать общую картину: «Взгляд каждой партии на страну и видение того, куда нам следует двигаться».
«Поскольку на данный момент у нас есть время, мы постараемся основательно узнать друг друга и найти общие точки соприкосновения, где мы могли бы сотрудничать. Мы также поговорим о ценностях, которые обязательно будет нести наша коалиция», - заявила вчера Каллас.