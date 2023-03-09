Галерея ⟩ Второй день переговоров: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» обсуждают взгляды партий

Политики дали понять, что не будут проводить пресс-конференции ежедневно. Также переговоры могут занять некоторое время, и постепенно они будут обсуждать тему за темой, последней из которых будет распределение министерских портфелей.

На состоявшихся в воскресенье выборах в Рийгикогу Партия реформ получила 37 мест, «Ээсти 200» - 14 мест, соцдемы - девять мест.

Вчера переговоры начались с обзора финансового положения страны. «В обзоре говорится, что страна находится в таком положении, что нам необходимо проводить реформы в различных областях», - сказала Кая Каллас (Партия реформ). По ее словам, сегодня они будут рассматривать общую картину: «Взгляд каждой партии на страну и видение того, куда нам следует двигаться».