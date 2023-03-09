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Прогноз: безработица в ближайшее время вырастет, но вскоре снова начнет падать

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
Прогноз: безработица в ближайшее время вырастет, но вскоре снова начнет падать
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Зал ожидания Кассы по безработице.
Зал ожидания Кассы по безработице. Фото: Marko Saarm

По оценке Swedbank, в ближайшие кварталы (6-9 месяцев) уровень безработицы немного повысится, а затем снова снизится, поскольку ожидается восстановление экономики, согласно общему прогнозу OSKA, подготовленному фондом Kutsekoda.

Прогнозируется, что рост заработной платы продолжится, поскольку нехватка рабочей силы среди профессионалов и минимальная заработная плата выше, чем раньше. С начала года минимальная зарплата выросла до 725 евро. Самый высокий уровень безработицы наблюдается в сфере образования, строительства, промышленности и ИТ-секторе.

Банк Эстонии также прогнозирует рост безработицы в 2023 году, поскольку в ближайшее время потребность в рабочей силе уменьшится, а безработица возрастет.

Министерство финансов прогнозирует рост безработицы на 0,5% в этом году. По последним данным, 55 100 человек зарегистрированы в качестве безработных.

Производительность труда выросла

Производительность труда на одного работника в эстонской рабочей силе приблизилась к среднему показателю по ЕС. В 2018 году она составляла 78% от средней, а в 2021 году уже 87%. Под производительностью труда понимается скорость и эффективность, с которой люди работают.

В опубликованном вчера, 8 марта, докладе «Система мониторинга и прогнозирования рынка труда (OSKA): обзор ситуации на рынке труда Эстонии, потребности в рабочей силе и вытекающие из этого потребности в обучении» рассматривается развитие рынка труда в период с 2022 по 2031 год.

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