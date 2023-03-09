По оценке Swedbank, в ближайшие кварталы (6-9 месяцев) уровень безработицы немного повысится, а затем снова снизится, поскольку ожидается восстановление экономики, согласно общему прогнозу OSKA, подготовленному фондом Kutsekoda.
Прогноз: безработица в ближайшее время вырастет, но вскоре снова начнет падать
Прогнозируется, что рост заработной платы продолжится, поскольку нехватка рабочей силы среди профессионалов и минимальная заработная плата выше, чем раньше. С начала года минимальная зарплата выросла до 725 евро. Самый высокий уровень безработицы наблюдается в сфере образования, строительства, промышленности и ИТ-секторе.
Банк Эстонии также прогнозирует рост безработицы в 2023 году, поскольку в ближайшее время потребность в рабочей силе уменьшится, а безработица возрастет.
Министерство финансов прогнозирует рост безработицы на 0,5% в этом году. По последним данным, 55 100 человек зарегистрированы в качестве безработных.
Производительность труда выросла
Производительность труда на одного работника в эстонской рабочей силе приблизилась к среднему показателю по ЕС. В 2018 году она составляла 78% от средней, а в 2021 году уже 87%. Под производительностью труда понимается скорость и эффективность, с которой люди работают.
В опубликованном вчера, 8 марта, докладе «Система мониторинга и прогнозирования рынка труда (OSKA): обзор ситуации на рынке труда Эстонии, потребности в рабочей силе и вытекающие из этого потребности в обучении» рассматривается развитие рынка труда в период с 2022 по 2031 год.