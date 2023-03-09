Счетная комиссия волости Валга сегодня в 10 часов во второй раз начала подсчет голосов, поданных на выборах в Рийгикогу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Счетная комиссия опубликовала испорченные бюллетени
Собравшаяся в волостном доме Валга счетная комиссия открыла сегодня шесть урн для голосования с избирательных участков Валга, Тсиргулиина, Ыру, Люллемяэ и Харгла.
Комиссия подсчитывает как выданные, так и невыданные бюллетени, проверяет наличие двух оттисков печатей, разборчивость номера и соответствие номерам кандидатов в избирательном округе.
Если числа, полученные при пересчете бюллетеней, отличаются от указанных в протоколе участковой комиссии или списке избирателей, счетная комиссия отмечает различия и вызвавшие их обстоятельства в приложении к своему протоколу. Протокол участковой комиссии и счетный лист бюллетеней не изменяются. После завершения этого процесса счетная комиссия примет решение об окончательных результатах голосования.
Среди избирателей были и те, кто пришел на избирательный участок, чтобы умышленно испортить бюллетень. Также имелся ряд недействительных бюллетеней с кандидатами от других округов.