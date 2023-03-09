Жителей одного из многоквартирных домов беспокоит ребенок, который уже несколько лет кричит во весь голос.
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Что происходит в этой семье? Жильцы многоквартирного дома шокированы жуткими криками ребенка
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Что происходит в этой семье? Жильцы многоквартирного дома шокированы жуткими криками ребенка
Громкие крики слышны из квартиры многодетной семьи днем, поздно вечером и ночью. Это серьезное испытание для терпения соседей. По словам жильцов дома, мать воспитывает детей одна. Хотя все дети шумят, громче всех кричит малыш, которому несколько лет.
Соседи неоднократно вызывали полицию из-за криков, доносившихся из квартиры многодетной семьи, но, по их словам, от этого толку не было.
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