Председатель экспертной комиссии по социальным гарантиям для репрессированных по политическим мотивам лиц и министр юстиции Леа Данилсон-Ярг направила мэру Тарту Урмасу Клаасу письмо, в котором идет речь об одной улице. А именно, улица Пеплери не подходит для Эстонии с точки зрения названия и поэтому должна называться в честь генерала Эрнста Пыддера улицей генерала Эрнста Пыддера или улицей Пыддери.
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Уходящий министр юстиции просит переименовать очередную улицу
Уходящий министр юстиции просит переименовать очередную улицу
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