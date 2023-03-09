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Уходящий министр юстиции просит переименовать очередную улицу

Райму Хансон
, журналист
Уходящий министр юстиции просит переименовать очередную улицу
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Пересечение улиц Пеплери и Тииги.
Пересечение улиц Пеплери и Тииги. Фото: Margus Ansu

Председатель экспертной комиссии по социальным гарантиям для репрессированных по политическим мотивам лиц и министр юстиции Леа Данилсон-Ярг направила мэру Тарту Урмасу Клаасу письмо, в котором идет речь об одной улице. А именно, улица Пеплери не подходит для Эстонии с точки зрения названия и поэтому должна называться в честь генерала Эрнста Пыддера улицей генерала Эрнста Пыддера или улицей Пыддери.

Леа Данилсон-Ярг.
Леа Данилсон-Ярг. Фото: Ragnar Peets

Этот вопрос обсуждался в качестве одного из пунктов повестки дня на заседании комиссии в начале февраля. Данилсон-Ярг писала Клаасу, что Вильгельм Пеплер, живший в Тарту в 16 веке, был переводчиком послов Ивана IV во время Ливонской войны. Министр добавляет в своем письме, что, согласно обсуждению руководимой ей комиссии, улица имени Пеплера непригодна для современного эстонского общества, в том числе с учетом нынешней российской политики и агрессивной войны против Украины.

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