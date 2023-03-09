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На соревнованиях погибла 17-летняя мотоциклистка

rus.postimees.ee
На соревнованиях погибла 17-летняя мотоциклистка
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Габриэла Валентини.
Габриэла Валентини. Фото: Instagram @valentini877

Бразильская мотоциклистка Габриэла Валентини погибла в результате тяжелого ДТП на соревнованиях.

17-летняя спортсменка выступала на чемпионате по мотокроссу в Паране, но во время гонки не справилась с управлением мотоциклом.

Газета The Sun пишет, как зрители увидели, что мотоциклистка потеряла контроль над байком и упала. К сожалению, мотоцикл рухнул прямо ей на голову.

Девушка осталась лежать без сознания на трассе, к ней на помощь поспешили медики. Валентини отвезли в больницу, где она позже скончалась из-за полученных травм.

«Габриэла оставит свое имя в галерее гонщиков-победителей как в Паране, так и в Бразилии», — говорится в пресс-релизе Федерации автоспорта штата Парана. Организация также выразила соболезнования близким погибшей и пообещали им оказать всестороннюю помощь.

Габриэлу Валентини похоронили 7 марта в ее родном городе куритибе.

Девушка была достаточно известна в социальных сетях, за ее жизнью в Instagram наблюдало почти 12 000 пользователей.

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