Бразильская мотоциклистка Габриэла Валентини погибла в результате тяжелого ДТП на соревнованиях.
На соревнованиях погибла 17-летняя мотоциклистка
17-летняя спортсменка выступала на чемпионате по мотокроссу в Паране, но во время гонки не справилась с управлением мотоциклом.
Газета The Sun пишет, как зрители увидели, что мотоциклистка потеряла контроль над байком и упала. К сожалению, мотоцикл рухнул прямо ей на голову.
Девушка осталась лежать без сознания на трассе, к ней на помощь поспешили медики. Валентини отвезли в больницу, где она позже скончалась из-за полученных травм.
«Габриэла оставит свое имя в галерее гонщиков-победителей как в Паране, так и в Бразилии», — говорится в пресс-релизе Федерации автоспорта штата Парана. Организация также выразила соболезнования близким погибшей и пообещали им оказать всестороннюю помощь.
Габриэлу Валентини похоронили 7 марта в ее родном городе куритибе.
Девушка была достаточно известна в социальных сетях, за ее жизнью в Instagram наблюдало почти 12 000 пользователей.