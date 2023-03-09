Финское издание Iltalehti пишет, что в торговой сети Prisma Peremarket, которая рекламирует себя как магазин с самой доступной потребительской корзиной в Эстонии, цены на продукты выше, чем в Хельсинки. Это прокомментировал директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару.
«Есть одно важное различие»: в Prisma объяснили, почему в Таллинне продукты дороже, чем в Хельсинки
По словам Нийтару, в случае продуктов питания, продающихся в Эстонии и Финляндии, одной из важнейших причин разницы в цене является разная ставка налога с оборота. В Финляндии это 14 процентов, а в Эстонии — 20 процентов. Конечно, на цену влияет и доставка товара в Эстонию.
«Результат сравнения покупательской корзины в газете Iltalehti зависит от конкретных и специфических продуктов, выбранных для сравнения – если бы в сравнение включались, например, самые дешевые продукты из всех категорий продуктов питания, то собранная в Эстонии корзина была бы значительно дешевле, - заверяет он. - Даже в одном и том же магазине с широким выбором можно составить как более дешевую, так и более дорогую корзину на основе одних и тех же продуктов».
Нийтару говорит, что Prisma продолжит следовать своей стратегии предлагать самую выгодную продуктовую корзину, и в этом году они также добавили особенно выгодные предложения в выходные дни. Действующие в данную минуту предложения на разные товары также влияют на всевозможные сравнения цен.
«В прошлом году мы жили в условиях повышения цен - цены на продукты питания росли, поскольку цены производителей выросли. Для производителей стоимость большей части сырья, используемого в производстве, а также производственные затраты увеличились, - говорит он. - По текущим прогнозам, рост цен за счет цен закупок также продолжится и в этом году, но не такими темпами, как в 2022 году. Мы уже смотрим на второе полугодие с большей надеждой и ожидаем стабилизации цен во втором полугодии».