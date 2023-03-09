В субботу дети вновь могут посетить зоопарк бесплатно

«Веселое и познавательное времяпрепровождение должно быть доступно, независимо от материального положения семьи, и именно поэтому в зимнем сезоне мы даем детям возможность посетить зоопарк раз в месяц бесплатно», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Во время посещения можно понаблюдать за кормлением животных - ленивцев, кинкажу, сенегальских галаго, серых тюленей, африканских слонов и тамаринов.

Следующая и последняя в зимнем сезоне суббота бесплатного посещения для детей состоится восьмого апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей действует обычный прейскурант.