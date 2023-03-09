ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Эстонии станет меньше еще на один панельный дом советской эпохи

Дом по адресу Тяхе, 31a построен в конце 1980-х годов. Это пятиэтажный панельный жилой дом общей площадью 466 квадратных метров. Здание пустовало и не использовалось более 30 лет, из-за чего стало грязным, ветхим и совершенно непригодным для использования и проживания.

Волостное правительство отметило, что это здание находится в свободном доступе для всех, захламляет окрестности, а также обвалоопасно, из-за чего возникает опасная ситуация для людей вокруг или внутри здания.

По словам руководителя службы строительства и планирования волости Валга Урмаса Мёльдре, тот факт, что пустующее здание стоит впритык к соседнему панельному дому, делает работы по сносу более сложными, чем обычно. Однако опасности для второго дома быть не должно: «Панели не соединены друг с другом. Но работать следует аккуратно, обычными методами снос не произвести. Поэтому панели поднимают кранами».

По оценке волости, было бы нецелесообразно достраивать дом вместо того, чтобы сносить его. «Во-первых, планировка комнат не современная. Остался только скелет. Панели подвергались воздействию погодных условий в течение 30 лет. Не уверен, что они безопасны. Коммерческая застройка не заинтересована в возведении такого дома. В предыдущие годы здание переходило из рук в руки, но никто ничего не смог там сделать», – добавил Мёльдре.

Лучшее предложение по сносу сделало предприятие Marico Metall OÜ, общая стоимость работ по нему составила 57 790 евро. Первоначальный запланированный бюджет был еще выше, однако в тендере было много участников, и в итоге стоимость оказалась ниже ожидаемой.

В связи с проведением работ по сносу волость просит жителей с пониманием отнестись к возможному шуму и строительной пыли. По словам Урмаса Мёльдре, здание должно быть снесено к концу месяца. В будущем его заменит газон.