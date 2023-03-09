Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон направил на межведомственное согласование проект постановления, устанавливающего перечень медуслуг и условия оказания медуслуг, которые являются основанием для перенятия Кассой здоровья обязанности по оплате медицинских услуг, оказанных застрахованному лицу; общая стоимость изменений составляет 131,4 млн евро и, согласно проекту, они вступят в силу с 1 апреля.
Касса здоровья планирует увеличить финансирование медуслуг
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что по новым условиям Касса здоровья и отраслевые союзы согласовали коллективный договор, подписанный 20 января.
В рамках изменений увеличится финансирование практически всех медицинских услуг, в том числе увеличатся выплаты медицинским работникам, отмечается в проекте постановления.
Например, базовое пособие семейного врача, работающего по утвержденному списку, увеличивается на 7,9% до 2416 евро, базовое пособие семейного врача, работающего в центре здоровья по утвержденному списку, увеличивается на 9,4% до 5201 евро, а надбавка для второй семейной медсестры, работающей полный рабочий день, список семейного врача увеличивается на 18,4 процента до 2 572 евро. Предельная цена услуги общегосударственной линии телефонной консультации семейного врача за один календарный месяц вырастет на 10,3 процента и составит 24 213 евро.
Влияние изменения учтено в бюджете Кассы здоровья Эстонии. Дополнительных расходов для государственного бюджета не будет.