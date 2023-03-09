В связи со строительными работами отрезок улицы Пронкси от Нарвского до Тартуского шоссе в Таллинне будет закрыт для движения с 19 часов пятницы, 10 марта, до 22 часов воскресенья, 12 марта. Сохранится обычная организация движения по улице Гонсиори, а с Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа можно будет проехать по улице Пронкси до улицы Кундери.
На выходных в центре Таллинна вводится временный порядок движения
На выходных в центре Таллинна вводится временный порядок движения
В ходе работ будет улучшено состояние дорожного покрытия в зоне строительства и будет осуществляться строительство пересекающихся коммуникаций. Работы необходимы для того, чтобы движение транспорта в зоне строительства было более плавным, и чтобы в рабочие дни движение нарушалось в минимальном объеме.
В ходе реконструкции улиц Йыэ и Пронкси будет полностью обновлено городское пространство, появится новое озеленение, улицы станут удобными и безопасными для всех участников движения, при этом особое внимание будет уделено безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций - системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.