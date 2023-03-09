Когда кажется, что продукты уже не могут быть дороже, выясняется, что появилась еще одна причина для повышения цен. Особенно это касается отдельных видов продуктов питания.
Для подписчиков
В Европе серьезная нехватка некоторых продуктов, но у Эстонии есть секретное оружие
В Европе серьезная нехватка некоторых продуктов, но у Эстонии есть секретное оружие
В Европе новый продуктовый кризис. Во многих странах привычные продукты исчезли с полок магазинов, и уже есть угрозы нового повышения цен. Причина в том, что производители фруктов и овощей в нескольких разных странах, которые снабжали всю Европу, столкнулись с трудностями.