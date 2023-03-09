«Мама, я никогда не сдамся в плен!»: появились новые сведения о личности украинца, чей расстрел попал на видео

Как сообщает на своей странице в Facebook Региональное управления Сил ТрО «Север» Вооруженных Сил Украины, Мациевский попал в плен в окрестностях Соледара, предположительно, 30 декабря 2022 года.

Он и еще четверо его сослуживцев во время перемещения на позицию вступили в бой с россиянами. Силы противника в разы превосходили численность украинских военнослужащих. Около 12 часов 30 декабря связь с группой украинских бойцов была потеряна. Подкрепление не смогло прорваться к ним из-за непрерывного минометного обстрела и огня из стрелкового оружия.

Подробности боя неизвестны, как и обстоятельства, при которых Мациевский попал в плен. Его четверо сослуживцев погибли или считаются без вести пропавшими. После публикации видео с расстрелом украинского пленного, в погибшем Александра узнали его мать и сын Михаил.

«Мама, я никогда не сдамся в плен!» - сказал Мациевский матери в их последний разговор по телефону 29 декабря.

Тело 42-летнего Мациевского уже предали земле 14 февраля 2023 года, поскольку его вернули во время одного из обменов.

Ранее в ВСУ называли другое имя расстрелянного военнопленного. Предполагалось, что на видео - Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, который пропал без вести 3 февраля 2023 года. В то же время журналист Юрий Бутусов уже 7 марта сообщил, что на видео запечатлен именно Александр Мациевский.