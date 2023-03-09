ТААВИ ААС ⟩ Бесплатный общественный транспорт тоже можно заставить работать эффективнее

Приоритеты нового правительства определены. Реформисты сигнализирует о том, что субсидию на уездный автобусный транспорт в размере 50 миллионов евро планируется отменить, а это означает, что все расходы на автобусный транспорт должны будут покрываться пассажирами. На самом деле, никого не удивит, если станет известно, что такой план всегда имелся внутри Партии реформ, но Центристская партия явно притормозила эту идею и в Таллинне, и в стране.

По инициативе Центристской партии уже десять лет в Таллинне действует бесплатный общественный транспорт. Это надежное решение, которое зарекомендовало себя и очень хорошо принято людьми. Цифры ясно показывают, что бесплатный общественный транспорт также необходим и ожидается на уездных линиях. В этой ситуации странно, что началась кампания на самом высоком уровне, чтобы положить этому конец. Это наносит ущерб развитию транспорта и ухудшает условия жизни людей.

Центристская партия, конечно, не поддерживает отмену бесплатного общественного транспорта, но мы готовы помочь подумать о том, как заставить его работать более эффективно и с учетом интересов людей. Наша предвыборная программа предусматривает увеличение пропускной способности уездных линий, поскольку использование общественного транспорта увеличилось в нынешней ситуации быстрого роста цен. Сеть общественного транспорта необходимо рассматривать как единое целое внутри страны, чтобы обеспечить беспрепятственное движение между уездами.

Также крайне необходимо интегрировать использование различных видов общественного транспорта и согласовать их расписание. Кроме этого необходимо поощрять развитие велосипедной инфраструктуры в близости к узлам общественного транспорта.

Однако повышение качества не может происходить за счет тех людей, которые сегодня пользуются общественным транспортом и для которых бесплатный общественный транспорт является важным подспорьем наряду с другими расходами, которые и без того чрезвычайно возросли, особенно в последнее время. Только сегодня прочитал в Postimees, что продуктовая корзина в Таллинне дороже, чем в Хельсинки, где средняя зарплата более, чем в два раза выше.