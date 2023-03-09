Департамент здоровья обнаружил бактерии Legionella pneumophila в одной из женских душевых на первом этаже центра Aura в Тарту. В целях безопасности некоторые душевые на этом этаже будут закрыты.
Опасная бактерия обнаружена еще в одном водном центре
Опасная бактерия обнаружена еще в одном водном центре
По словам руководителя центра Aura Кайриты Матто, будут закрыты как женские, так и мужские душевые кабины с перегородками на первом этаже. «Мы снова откроем все душевые, когда новые пробы будут в порядке», - добавила она.
Клиентов центра Aura, посетивших бассейн и аквапарк в течение двух последних недель и воспользовавшихся душевыми кабинами с перегородками на первом этаже (особенно душем на женской стороне, который ближе всего к сауне), просят следить за своим здоровьем и обратиться к своему семейному врачу в случае появления симптомов, указывающих на наличие бактерий.
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