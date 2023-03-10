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ВИДЕО ⟩ «Два мандата от Ида-Вирумаа – это удар по региону!»: Алексей Евграфов комментирует разгром центристов

Эксклюзив Rus.Postimees
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
«Два мандата от Ида-Вирумаа – это удар по региону!»: Алексей Евграфов комментирует разгром центристов
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  • Есть повод задуматься, насколько совершенна наша избирательная система
  • Очень надеюсь, что движение Koos, и отчасти Михаил, это временные явления
  • Кто сказал, что я не смогу стать мэром Нарвы? Все возможно

Всего несколько дней прошло со дня парламентских выборов, а новоиспеченные депутаты Рийгикогу уже строят политические планы. О жителях Ида-Вирумаа, о будущей парламентской работе, своих претензиях на пост мэра Нарвы в интервью Rus.Postimees рассказал баллотировавшийся по списку Центристской партии Алексей Евграфов. 

Очень скоро Алексей Евграфов займет место в парламенте: он станет депутатом XV созыва Рийгикогу вместо Яны Тоом, представляющей нашу страну в Европейском парламенте. Но начали мы беседу с обсуждения итогов голосования в Ида-Вирумаа.

- Как можно оценить удивительный прорыв таких людей, как Петерсон и Стальнухин? Это действительно отражение настроений в Ида-Вирумаа?

- Да, абсолютно им соответствуют. Такие результаты выборов среди жителей Ида-Вирумаа не стали для нас неожиданностью, они соответствуют истинным настроениям людей. Для нас, для тех, кто живет в Ида-Вирумаа, в Нарве тут ничего удивительного нет. Такие результаты мы предсказывали еще 16 августа прошлого года, когда началась борьба с нашими памятниками.

Итог был предсказуем, хотя я предполагал, что Стальнухин личную квоту сможет получить. И на самом деле, ему немножко не хватило - порядка трехсот голосов. К Петерсону я относился более скептически. Это странно - говорить, что он за мир, и тут же с максимумом агрессии хаять своих оппонентов.

Я Петерсона знаю очень давно, он у меня был видеооператором на свадьбе 23 года назад. Прости, Айво, но приди и скажи мне всё в лицо, мы знакомы тысячу лет. Но он же так не сделает никогда, поэтому у меня и отношение к таким людям соответствующее. Михаил Стальнухин иной породы, это серьезный, большой политик и у нас с ним нормальные рабочие отношения. И эти отношения будут продолжаться.

- Один и тот же менталитет, одни и те же люди, один и тот же избиратель. Или это разные избиратели: у Михаила один, у Петерсона другой?

- Избиратель Петерсона и избиратель Стальнухина близки по духу, но они разные. Их объединяет одно – Центристская партия, которая потеряла этого избирателя. Таков мой субъективный взгляд на произошедшее. Это то место, где Центристская партия должна проделать серьезную работу над сделанными нами ошибками. Нам нужно определиться, чего мы хотим.

Надо определиться, чего мы хотим от Ида-Вирумаа, какую мысль мы хотим донести до русскоязычного избирателя, и уже с этой повесткой в 2024 году идти на выборы в Европарламент, в 2025 году - на местные выборы. Лично я очень надеюсь, что направление, которое задает здесь движение Koos и отчасти Стальнухин, - это временные явления.

Надо работать на то, чтобы наше общество было сплочённым и единым, в котором такие радикальные вещи, которые предлагает Koos, не могут существовать.

- Как вы видите свою деятельность на посту депутата Рийгикогу? Насколько повлияет на соотношение сил в Нарвском горсобрании ваш уход или выбудете совмещать?

- Я всегда говорил - и когда начинал баллотироваться, и сейчас подтверждаю, что я из Нарвского горсобрания не уйду. Я останусь в своей фракции NARVA HEAKS. Безусловно, что я шел по спискам центристской партии и плотная работа с этой партией у нас должна проходить. Я верю в позитивный итог этой работы.

И то, что я буду в Рийгикогу, хочу надеяться, укрепит контакт государства с Нарвой. Ни для кого не секрет, что я буду отстаивать интересы Ида-Вирумаа, продвигать наш регион. Необходимо направлять сюда внимание инвестиционного характера, а еще очень важно, что бы с Ида-Вирумаа стали разговаривать как с людьми, которые живут в Эстонии, любят эту страну, ценят и являются ее частью.

Жители Ида-Вирумаа имеет право на свой голос, право на волеизъявление, право открыто высказывать свои мысли, и это нельзя не учитывать.

- И именно ваша работа даст возможность нарвитянам делегировать свои интересы и ожидания в парламент Эстонии?

- Это так и будет происходить. Но только в том случае, если у коалиции будет желание на эту совместную работу. Я считаю, такая работа будет, нельзя ставить никаких искусственных стен. Да, работа в Нарвском горсобрании показывает, что это проблематично сделать, но посмотрим, может в большой политике будут какие-то другие варианты.

Но то, что поднимать проблемы надо и из оппозиции, это естественно. То, что будет необходимо делать нужную работу с той же горуправой, которая для меня сейчас находится в оппозиции, это тоже ясно. Тут вместе с государством мы делаем совместную работу по региону, и управа, и я - как депутат горсобрания и Рийгикогу.

- А вам не обидно, не жалко, что, становясь депутатом Рийгикогу, вы не сможете стать мэром Нарвы?

- Кто сказал, что я не смогу стать мэром Нарвы? Все возможно. Это вопрос дальнейшего выстраивания вертикали власти. Если мы поймем, что от меня будет больше пользы здесь, я говорю о команде, я не исключаю такого, что я смогу занять пост мэра, уйдя из парламента. Здесь вопрос в том, где я буду полезнее.

На данный момент Нарва имеет действующего мэра, поэтому сейчас некорректно говорить о каких-то серьезных моих намерениях. Пока рано.

- Скажите, три мандата от Ида-Вирумаа – это серьезный проигрыш для региона?

- Три мандата от Ида-Вирумаа – это огромный удар по региону. И мы должны говорить не о трех мандатах, а о двух, потому что третий, полученный ЕКРЕ, это компенсационный мандат, который к Ида-Вирумаа отношения не имеет, откровенно говоря. Это огромный удар.

И тут есть повод задуматься, насколько совершенна наша избирательная система. Потому что целый регион, в котором находятся третий и четвертый по числу населения города страны, имеют всего два мандата. А это показывает, что вектор направлен в Таллинн, а не в сторону регионов. И, поверьте мне, а таком случае и основное внимание будет направлено не на регионы.

Хочется, чтобы я в этом ошибался, что политики на Тоомпеа, правящая коалиция, поймут наконец, что без Ида-Вирумаа будущее Эстонии туманно.

Я очень надеюсь, что мои коллеги, которые попали в Рийгикогу из Ида-Вирумаа, поймут, что голос Ида-Вирумаа должен звучать там громко. Вопрос в том, захочет ли ЕКРЕ сотрудничать с реформистами и захотят ли реформисты сотрудничать со мной, центристом.

Я надеюсь, что будет единый концепт, но все же сомневаюсь, учитывая риторику Партии реформ. Кая Каллас заявила, что нашу энергетику надо сворачивать, мы переходим на зеленую волну, ЕКРЕ за сохранение сланцевой энергетики, и я тоже считаю, что мы не имеем права сейчас от нее отказываться. Пока у нас нет альтернативы - как в плане рабочих мест, так и в плане добычи энергии.

И вот как сейчас договариваться с господином Кийли (Меэлис Кийли, депутат от Партии реформ - прим. Д.А.), мол, давайте сохраним энергетику, когда ему центральная власть говорит нет? Всегда есть место для переговоров. Бывают такие случаи, и я это видел на практике, когда сначала думаешь, что договориться невозможно, но в итоге удается найти точки соприкосновения. Это уже зависит от умения переговорщиков.

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