ВИДЕО ⟩ «Два мандата от Ида-Вирумаа – это удар по региону!»: Алексей Евграфов комментирует разгром центристов

- Один и тот же менталитет, одни и те же люди, один и тот же избиратель. Или это разные избиратели: у Михаила один, у Петерсона другой?

- Избиратель Петерсона и избиратель Стальнухина близки по духу, но они разные. Их объединяет одно – Центристская партия, которая потеряла этого избирателя. Таков мой субъективный взгляд на произошедшее. Это то место, где Центристская партия должна проделать серьезную работу над сделанными нами ошибками. Нам нужно определиться, чего мы хотим.

Надо определиться, чего мы хотим от Ида-Вирумаа, какую мысль мы хотим донести до русскоязычного избирателя, и уже с этой повесткой в 2024 году идти на выборы в Европарламент, в 2025 году - на местные выборы. Лично я очень надеюсь, что направление, которое задает здесь движение Koos и отчасти Стальнухин, - это временные явления.

Надо работать на то, чтобы наше общество было сплочённым и единым, в котором такие радикальные вещи, которые предлагает Koos, не могут существовать.

- Как вы видите свою деятельность на посту депутата Рийгикогу? Насколько повлияет на соотношение сил в Нарвском горсобрании ваш уход или выбудете совмещать?