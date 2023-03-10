ВИДЕО ⟩ «Два мандата от Ида-Вирумаа – это удар по региону!»: Алексей Евграфов комментирует разгром центристов

- Кто сказал, что я не смогу стать мэром Нарвы? Все возможно. Это вопрос дальнейшего выстраивания вертикали власти. Если мы поймем, что от меня будет больше пользы здесь, я говорю о команде, я не исключаю такого, что я смогу занять пост мэра, уйдя из парламента. Здесь вопрос в том, где я буду полезнее.
На данный момент Нарва имеет действующего мэра, поэтому сейчас некорректно говорить о каких-то серьезных моих намерениях. Пока рано.
- Скажите, три мандата от Ида-Вирумаа – это серьезный проигрыш для региона?
- Три мандата от Ида-Вирумаа – это огромный удар по региону. И мы должны говорить не о трех мандатах, а о двух, потому что третий, полученный ЕКРЕ, это компенсационный мандат, который к Ида-Вирумаа отношения не имеет, откровенно говоря. Это огромный удар.
И тут есть повод задуматься, насколько совершенна наша избирательная система. Потому что целый регион, в котором находятся третий и четвертый по числу населения города страны, имеют всего два мандата. А это показывает, что вектор направлен в Таллинн, а не в сторону регионов. И, поверьте мне, а таком случае и основное внимание будет направлено не на регионы.
Хочется, чтобы я в этом ошибался, что политики на Тоомпеа, правящая коалиция, поймут наконец, что без Ида-Вирумаа будущее Эстонии туманно.
Я очень надеюсь, что мои коллеги, которые попали в Рийгикогу из Ида-Вирумаа, поймут, что голос Ида-Вирумаа должен звучать там громко. Вопрос в том, захочет ли ЕКРЕ сотрудничать с реформистами и захотят ли реформисты сотрудничать со мной, центристом.