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Волость не замечала неравенства, пока учителя не забили тревогу

Тийт Лойм
, репортер
Волость не замечала неравенства, пока учителя не забили тревогу
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Из-за сложной финансовой ситуации выплата премий была первоначально отменена в волости Валга, что вызвало разочарование у педколлектива валгаской основной школы. Плата за дополнительные задания по-прежнему выплачивается учителям, но, по мнению руководителей самоуправления, эту систему необходимо наладить.
Из-за сложной финансовой ситуации выплата премий была первоначально отменена в волости Валга, что вызвало разочарование у педколлектива валгаской основной школы. Плата за дополнительные задания по-прежнему выплачивается учителям, но, по мнению руководителей самоуправления, эту систему необходимо наладить. Фото: Arvo Meeks

У преподавателей основной школы в Валга в последнее время вызвал тревогу слух о том, что самоуправление планирует отменить начисление дополнительных выплат. Такого плана нет, однако волостная управа действительно постарается в ближайшие месяцы создать единообразную систему, которая бы одинаково применялась ко всем работникам администрируемых учреждений.

По словам старейшины волости Моники Рогенбаум, в настоящее время нет единых принципов в системе начисления дополнительных выплат работникам основной школы, и систему нельзя считать прозрачной. К этому открытию привел протест учителей против отмены премий для работников волости, о котором им стало известно некоторое время назад, после чего руководители волости стали более внимательно рассматривать тему дополнительных выплат.

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