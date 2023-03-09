Волость не замечала неравенства, пока учителя не забили тревогу

По словам старейшины волости Моники Рогенбаум, в настоящее время нет единых принципов в системе начисления дополнительных выплат работникам основной школы, и систему нельзя считать прозрачной. К этому открытию привел протест учителей против отмены премий для работников волости, о котором им стало известно некоторое время назад, после чего руководители волости стали более внимательно рассматривать тему дополнительных выплат.