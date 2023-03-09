У преподавателей основной школы в Валга в последнее время вызвал тревогу слух о том, что самоуправление планирует отменить начисление дополнительных выплат. Такого плана нет, однако волостная управа действительно постарается в ближайшие месяцы создать единообразную систему, которая бы одинаково применялась ко всем работникам администрируемых учреждений.
Для подписчиков
Волость не замечала неравенства, пока учителя не забили тревогу
Волость не замечала неравенства, пока учителя не забили тревогу
Ключевые слова