Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 марта: обречен ли бесплатный транспорт, откуда черви в питьевой воде, принимаем болеутоляющие правильно и что войдет в «меню будущего»
Сегодня в выпуске:
- Пока не объявлен новый состав парламента, работу продолжает прежнее правительство. О принятых сегодня решениях - в нашем материале.
- Сообщения по нашей стране: закон, отбирающий у граждан России и Беларуси право на владение оружием, окончательно провозглашен; как туристическая отрасль восстанавливается после коронакризиса и почему партия EKRE обратилась в Государственный суд
- В колодцах одной из деревень Ида-Вирумаа обнаружены остатки биозагрязнения, а в фильтре домашнего хозяйства — черви. Что стало причиной и как местные власти решают проблему - в репортаже нашего регионального корреспондента.
- Знаете ли вы, как следует правильно принимать лекарства? Наша корреспондент разбиралась в различных видах медикаментозных средств для снижения болевых ощущений и в том, как их наиболее эффективно использовать.
- С миру по нитке: почему госпитализированы школьницы в Колумбии, кто вышел на демонстрации 8-го марта, и почему британцев просят не пользоваться автомобилями.
- В Таллиннском Центре пищевых и ферментационных технологий прошёл итоговый семинар по теме «Инновационный кластер растительных белков». Наш корреспондент узнала, по-прежнему ли в тренде морковные сосиски и гороховые котлеты, и какой она будет - пища будущего?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 марта.