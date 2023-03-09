«Новости в 7» за 9 марта: обречен ли бесплатный транспорт, откуда черви в питьевой воде, принимаем болеутоляющие правильно и что войдет в «меню будущего»

Сегодня в выпуске:

- Пока не объявлен новый состав парламента, работу продолжает прежнее правительство. О принятых сегодня решениях - в нашем материале.

- Сообщения по нашей стране: закон, отбирающий у граждан России и Беларуси право на владение оружием, окончательно провозглашен; как туристическая отрасль восстанавливается после коронакризиса и почему партия EKRE обратилась в Государственный суд

- В колодцах одной из деревень Ида-Вирумаа обнаружены остатки биозагрязнения, а в фильтре домашнего хозяйства — черви. Что стало причиной и как местные власти решают проблему - в репортаже нашего регионального корреспондента.

- Знаете ли вы, как следует правильно принимать лекарства? Наша корреспондент разбиралась в различных видах медикаментозных средств для снижения болевых ощущений и в том, как их наиболее эффективно использовать.

- С миру по нитке: почему госпитализированы школьницы в Колумбии, кто вышел на демонстрации 8-го марта, и почему британцев просят не пользоваться автомобилями.

- В Таллиннском Центре пищевых и ферментационных технологий прошёл итоговый семинар по теме «Инновационный кластер растительных белков». Наш корреспондент узнала, по-прежнему ли в тренде морковные сосиски и гороховые котлеты, и какой она будет - пища будущего?