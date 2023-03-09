Россия ввела санкции в отношении эстонских политиков и журналистов

Приводим текст заявления МИД России в полном объеме:

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений.