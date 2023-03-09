В четверг министерство иностранных дел Российской Федерации ввело персональные санкции в отношении 144 граждан стран Балтии.
Россия ввела санкции в отношении эстонских политиков и журналистов
Приводим текст заявления МИД России в полном объеме:
«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.
Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений.
Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».