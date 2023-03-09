ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне почтили память жертв мартовских бомбардировок

Под предводительством Эстонского общества сохранения культурного наследия и Эстонского института памяти десятки людей собрались, чтобы зажечь свечи. Этому предшествовали концерт и панихида в церкви Святого Духа, где с речью выступили командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги и вице-мэра Таллинна Танель Кийк (Центристская партия).

Вечером 9 марта 1944 года и следующей ночью летчики Советского Союза сбросили на Таллинн 1725 фугасных и 1300 зажигательных бомб. Основной целью атаки стали дома мирных жителей, а не малочисленные военные объекты, расположенных в Таллинне.

В результате нападения сильно пострадал Таллинн, в том числе загорелись здание театра «Эстония», церковь Нигулисте, здание Городского архива на улице Рюйтли и еще одно здание на Ратушной площади.

Всего в результате двух волн атак было разрушено 1549 зданий и повреждено 3350. В то время это составляло почти треть жилой площади. Почти 20 000 жителей лишились жилья. В результате нападения погибли 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный.

В 1989 году Эстонское общество защиты наследия начало поминовение жертв бомбардировки 9 марта 1944 года молитвой за их души на месте захоронения на кладбище Сиселинна, поминальной службой в церкви Нигулисте и зажжением свечей на улице Харью в окрестности церкви Нигулисте.