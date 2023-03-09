NYT: Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений России в Гаагу

Пентагон выступает против помощи МУС в расследовании дел о военных преступлениях России, потому что опасается создания прецедента, который может помочь этому суду привлечь к ответственности и американцев.

NYT процитировала официальных лиц, заявивших, что остальная часть администрации Байдена, включая Секретную службу, Государственный департамент и Министерство юстиции, поддерживают передачу этих доказательств МУС.

Доказательства включают детали, относящиеся к расследованию, начатому главным прокурором МУС Каримом Ханом после полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти данные содержат информацию о решении российских официальных лиц нанести преднамеренный удар по украинской гражданской инфраструктуре и похитить тысячи украинских детей с оккупированных территорий.