Назначен временный поверенный в делах Эстонии в России

«В дипломатическом общении принято, что страны не комментируют кадровые вопросы до тех пор, пока не будут выполнены все формальности, связанные с командированием, включая согласие принимающей страны. Поэтому обмен комментариями пока невозможен», – сообщили Postimees в Министерстве иностранных дел.

В январе Россия объявила, что высылает посла Эстонии Маргуса Лайдре. В то же время Россия отозвала и своего посла в Таллинне Владимира Липаева. Это означает, что дипломатическая миссия Эстонии в России также опустилась до уровня временного поверенного в делах, которым теперь будет Март Тармак.