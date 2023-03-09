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Назначен временный поверенный в делах Эстонии в России

rus.postimees.ee
Назначен временный поверенный в делах Эстонии в России
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Тармак, ранее представлявший Эстонию в качестве посла в Португалии, Марокко, Финляндии и Бразилии, отправится в Россию в качестве временного поверенного в делах.
Тармак, ранее представлявший Эстонию в качестве посла в Португалии, Марокко, Финляндии и Бразилии, отправится в Россию в качестве временного поверенного в делах. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

В понедельник министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») назначил Марта Тармака временным поверенным в делах Эстонии в России. Тармак, который приступит к работе 1 апреля, ранее был послом Эстонии в Португалии, Марокко, Финляндии и Бразилии. В настоящее время он является советником посольства Эстонии в Литве.

«В дипломатическом общении принято, что страны не комментируют кадровые вопросы до тех пор, пока не будут выполнены все формальности, связанные с командированием, включая согласие принимающей страны. Поэтому обмен комментариями пока невозможен», – сообщили Postimees в Министерстве иностранных дел.

В январе Россия объявила, что высылает посла Эстонии Маргуса Лайдре. В то же время Россия отозвала и своего посла в Таллинне Владимира Липаева. Это означает, что дипломатическая миссия Эстонии в России также опустилась до уровня временного поверенного в делах, которым теперь будет Март Тармак.

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