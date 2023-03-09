В понедельник министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») назначил Марта Тармака временным поверенным в делах Эстонии в России. Тармак, который приступит к работе 1 апреля, ранее был послом Эстонии в Португалии, Марокко, Финляндии и Бразилии. В настоящее время он является советником посольства Эстонии в Литве.
Назначен временный поверенный в делах Эстонии в России
Назначен временный поверенный в делах Эстонии в России
«В дипломатическом общении принято, что страны не комментируют кадровые вопросы до тех пор, пока не будут выполнены все формальности, связанные с командированием, включая согласие принимающей страны. Поэтому обмен комментариями пока невозможен», – сообщили Postimees в Министерстве иностранных дел.
В январе Россия объявила, что высылает посла Эстонии Маргуса Лайдре. В то же время Россия отозвала и своего посла в Таллинне Владимира Липаева. Это означает, что дипломатическая миссия Эстонии в России также опустилась до уровня временного поверенного в делах, которым теперь будет Март Тармак.
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