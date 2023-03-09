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Симсон призывает страны Евросоюза сократить потребление газа

Симсон призывает страны Евросоюза сократить потребление газа
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Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.
Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. Фото: Stephanie Lecocq

Еврокомиссия рекомендует странам-членам Евросоюза дополнительно сократить потребление газа следующей зимой, заявил в четверг комиссар по энергетике.

После нападения России на Украину цены на энергоносители начали резко расти, и в июле ЕС, состоящий из 27 членов, договорился сократить потребление газа на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет.

Падение потребления превысило цель, так как зима оказалась мягче, чем ожидалось, а высокая цена заставила потребителей быть бережливыми.

Департамент статистики Евросоюза Eurostat заявил, что потребление газа упало на 19,3 процента в период с августа по январь. Теперь Брюссель ставит перед собой еще более масштабные цели.

«Мы не должны создавать себе иллюзий, что все будет легко», – заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон в Европарламенте в четверг.

По его словам, государства-члены должны снова снизить спрос на 15 процентов.

Предложение должно быть одобрено всеми государствами-членами.

Симсон призвала страны-члены прекратить покупать российский сжиженный природный газ (СПГ), хотя на него не распространяются санкции.

«Я думаю, что мы можем и должны как можно скорее полностью избавиться от российского газа», – подчеркнула комиссар и посоветовала компаниям и странам не продлевать контракты с Россией.

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