Симсон призывает страны Евросоюза сократить потребление газа

После нападения России на Украину цены на энергоносители начали резко расти, и в июле ЕС, состоящий из 27 членов, договорился сократить потребление газа на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет.

Падение потребления превысило цель, так как зима оказалась мягче, чем ожидалось, а высокая цена заставила потребителей быть бережливыми.

Департамент статистики Евросоюза Eurostat заявил, что потребление газа упало на 19,3 процента в период с августа по январь. Теперь Брюссель ставит перед собой еще более масштабные цели.

«Мы не должны создавать себе иллюзий, что все будет легко», – заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон в Европарламенте в четверг.

По его словам, государства-члены должны снова снизить спрос на 15 процентов.

Предложение должно быть одобрено всеми государствами-членами.

Симсон призвала страны-члены прекратить покупать российский сжиженный природный газ (СПГ), хотя на него не распространяются санкции.