Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Финляндии эстонца

Март уехал из дома на своем светло-сером Mercedes Benz C320 с номерным знаком 670 BRX. Рост Марта 188 сантиметров, у него светло-каштановые волосы, коренастое телосложение. Возможно, он был одет в темную одежду, когда вышел из дома.

Эстонская полиция связалась с финскими властями, которые также разыскивают Марта. Также установлено, что он не приезжал в Эстонию.