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Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Финляндии эстонца

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Финляндии эстонца
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Март.
Март. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в поиске 36-летнего Марта, который вышел из дома в Вантаа вечером 5 марта, и с тех пор родственники не могут с ним связаться.

Март уехал из дома на своем светло-сером Mercedes Benz C320 с номерным знаком 670 BRX. Рост Марта 188 сантиметров, у него светло-каштановые волосы, коренастое телосложение. Возможно, он был одет в темную одежду, когда вышел из дома.

Эстонская полиция связалась с финскими властями, которые также разыскивают Марта. Также установлено, что он не приезжал в Эстонию.

Всех, кто видел мужчину или транспортное средство, соответствующее описанию, просят сообщить об этом по телефону Центра тревоги 112 или связаться с участковым инспектором полиции Янеком Сахаренко по телефону 5297002.

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