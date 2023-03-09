Полиция просит помощи в поиске 36-летнего Марта, который вышел из дома в Вантаа вечером 5 марта, и с тех пор родственники не могут с ним связаться.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Финляндии эстонца
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Финляндии эстонца
Март уехал из дома на своем светло-сером Mercedes Benz C320 с номерным знаком 670 BRX. Рост Марта 188 сантиметров, у него светло-каштановые волосы, коренастое телосложение. Возможно, он был одет в темную одежду, когда вышел из дома.
Эстонская полиция связалась с финскими властями, которые также разыскивают Марта. Также установлено, что он не приезжал в Эстонию.
Всех, кто видел мужчину или транспортное средство, соответствующее описанию, просят сообщить об этом по телефону Центра тревоги 112 или связаться с участковым инспектором полиции Янеком Сахаренко по телефону 5297002.
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