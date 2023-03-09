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Пропавший в Финляндии эстонец найден мертвым

rus.postimees.ee
Пропавший в Финляндии эстонец найден мертвым
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В пятницу утром родственники пропавшего получили уведомление от финской полиции о том, что мужчина, к сожалению, найден мертвым.

Днем ранее полиция просила помощи в поиске 36-летнего Марта, который вышел из дома в Вантаа вечером 5 марта, и с тех пор родственники не могли с ним связаться.

Март уехал из дома на своем светло-сером Mercedes Benz C320. Эстонская полиция связалась с финскими властями, которые также разыскивали Марта. Было установлено, что он не возвращался в Эстонию.

Редакция Rus.Postimees выражает соболезнования родным и близким Марта.

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