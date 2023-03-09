В пятницу утром родственники пропавшего получили уведомление от финской полиции о том, что мужчина, к сожалению, найден мертвым.
Пропавший в Финляндии эстонец найден мертвым
Пропавший в Финляндии эстонец найден мертвым
Днем ранее полиция просила помощи в поиске 36-летнего Марта, который вышел из дома в Вантаа вечером 5 марта, и с тех пор родственники не могли с ним связаться.
Март уехал из дома на своем светло-сером Mercedes Benz C320. Эстонская полиция связалась с финскими властями, которые также разыскивали Марта. Было установлено, что он не возвращался в Эстонию.
Редакция Rus.Postimees выражает соболезнования родным и близким Марта.
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