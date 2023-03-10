В последнее время среди молодежи стали популярны витаминные инъекции, которые делаются прямо в вену. Репортер Kuuuurija Кристина Рейманд побеседовала со студенткой Лили, которая такими процедурами, по ее словам, заработала себе проблемы со здоровьем.
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ВИДЕО ⟩ Молодая эстонка подозревает, что модные витаминные капельницы подорвали ее здоровье
Молодая эстонка подозревает, что модные витаминные капельницы подорвали ее здоровье
21-летняя Лили изучает журналистику и коммуникацию на первом курсе в Таллиннском университете. Кроме того, она также является активным пользователем социальных сетей и, например, в Instagram у нее более 2000 подписчиков, что на самом деле довольно много.