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ВИДЕО ⟩ Молодая эстонка подозревает, что модные витаминные капельницы подорвали ее здоровье

Kuuuurija
Молодая эстонка подозревает, что модные витаминные капельницы подорвали ее здоровье
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21-летняя Лили учится на первом курсе Таллиннского университета. Летом прошлого года Лили приняла решение, о котором сейчас глубоко сожалеет – решила попробовать популярную среди инфлюенсеров витаминотерапию.
21-летняя Лили учится на первом курсе Таллиннского университета. Летом прошлого года Лили приняла решение, о котором сейчас глубоко сожалеет – решила попробовать популярную среди инфлюенсеров витаминотерапию. Фото: Shutterstock/Kuvatõmmis Kanal2 videost

В последнее время среди молодежи стали популярны витаминные инъекции, которые делаются прямо в вену. Репортер Kuuuurija Кристина Рейманд побеседовала со студенткой Лили, которая такими процедурами, по ее словам, заработала себе проблемы со здоровьем.

21-летняя Лили изучает журналистику и коммуникацию на первом курсе в Таллиннском университете. Кроме того, она также является активным пользователем социальных сетей и, например, в Instagram у нее более 2000 подписчиков, что на самом деле довольно много.

Летом прошлого года Лили приняла решение, о котором сегодня очень жалеет, – решила попробовать витаминотерапию, популярную среди инфлюенсеров в соцсетях.

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