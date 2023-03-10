Серия кубка мира переместилась в Швецию и сейчас соревнования проходят в Эстерсунде. Сегодня прошла женская гонка на обычную дистанцию и наша лыжница Туули Томингас завоевала 15 место и обеспечила себе место в гонке с масс-стартом.
Томингас провела одну из лучших гонок за свою карьеру и получила шикарную возможность
У Томингас в этом сезоне лучшие выступления именно на стандартных дистанциях, когда меткая стрельба имеет большее значение. Как известно, за промахи начисляется штрафная минута, которая добавляется к итоговому времени спортсмена.
Занявшая на чемпионате мира шестое место Томингас в этот раз не оказалась в числе 30 лучших лыжниц на лыжне, но отличной стрельбой она обеспечила себе лучший результат сезона в серии Кубка мира. Она начала гонку в первой десятке, но допущенная в последнем стрелковом круге ошибка не дала ей подняться выше 15 места, она уступила победительнице 3.18,0. Однако этот результат третий из лучших в ее карьере.
В воскресенье спортсменки выйдут на гонку с масс-стартом. Там выступят 25 лучших лыжниц по итогам общего зачета Кубка мира и еще пять лучших спортсменок завершившегося соревнования. Томингас, которая не вошла в число 50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала четвертой, кто получил доступ на следующее соревнование по итогам завершившейся гонки. Последней место на масс-старте обеспечила себе итальянка Ханна Аушенталлер, которая заняла 17 место.
Эстонию на стандартной дистанции представляли таже Регина Эрмитс, Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм. Эрмитс, допустившая один промах, заняла 50 место (+5.47,7), у Кюльм с тремя промахами 57-е (+6.03,0), у Талихярм пять штрафных минут и 70 место (+7.38,6).