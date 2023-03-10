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Сборная Эстонии в отборочном матче ЧЕ по гандболу выиграла у Израиля

rus.postimees.ee
Сборная Эстонии в отборочном матче ЧЕ по гандболу выиграла у Израиля
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Карл Тоом, архивное фото.
Карл Тоом, архивное фото. Фото: Karli Saul/EKL

В четверг, 9 марта, сборная Эстонии по гандболу в таллиннском спортхолле "Калев" обыграла в отборочном матче чемпионата Европы-2024 команду Израиля со счетом 30:28 (16:12), сообщает rus.err.

Хозяева мощно начали и повели к 15-й минуте со счетом 10:5; к перерыву эстонские гандболисты имели преимущество в четыре мяча.

Во втором тайме отрыв сборной Эстонии иногда достигал шести мячей, но в концовке израильтяне смогли сократить отставание в счете.

Лучшим в составе хозяев был Карл Тоом, забивший 11 голов, Михкель Лыпп отличился шесть раз.

Сборная Эстонии, начавшая отборочный турнир чемпионата Европы-2024 с поражений от Исландии и Чехии, сейчас занимает третье место в группе, опережая только Израиль.

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