Сборная Эстонии в отборочном матче ЧЕ по гандболу выиграла у Израиля

Хозяева мощно начали и повели к 15-й минуте со счетом 10:5; к перерыву эстонские гандболисты имели преимущество в четыре мяча.

Во втором тайме отрыв сборной Эстонии иногда достигал шести мячей, но в концовке израильтяне смогли сократить отставание в счете.

Лучшим в составе хозяев был Карл Тоом, забивший 11 голов, Михкель Лыпп отличился шесть раз.