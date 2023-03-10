В четверг, 9 марта, сборная Эстонии по гандболу в таллиннском спортхолле "Калев" обыграла в отборочном матче чемпионата Европы-2024 команду Израиля со счетом 30:28 (16:12), сообщает rus.err.
Сборная Эстонии в отборочном матче ЧЕ по гандболу выиграла у Израиля
Сборная Эстонии в отборочном матче ЧЕ по гандболу выиграла у Израиля
Хозяева мощно начали и повели к 15-й минуте со счетом 10:5; к перерыву эстонские гандболисты имели преимущество в четыре мяча.
Во втором тайме отрыв сборной Эстонии иногда достигал шести мячей, но в концовке израильтяне смогли сократить отставание в счете.
Лучшим в составе хозяев был Карл Тоом, забивший 11 голов, Михкель Лыпп отличился шесть раз.
Сборная Эстонии, начавшая отборочный турнир чемпионата Европы-2024 с поражений от Исландии и Чехии, сейчас занимает третье место в группе, опережая только Израиль.
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