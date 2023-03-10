В пятницу во второй половине дня делегации Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии продолжат переговоры о формировании новой правительственной коалиции, включив в повестку дня вопросы государственной обороны. Стороны представят обзор состояния коалиционных переговоров в пятницу в 17:00.
«Нет никакого плана Б»: сегодня возможные партнеры по коалиции будут обсуждать гособорону
Член делегации Партии реформ Март Вырклаэв сказал в Postimees в четверг вечером, что у реформистов нет запасного плана на случай, если у трех партий ничего не выйдет. По его словам, реформисты рассчитывают создать крепкий альянс с «Ээсти 200» и социал-демократами.
Вырклаэв пояснил, что Партия реформ вступила в переговоры с желанием сформировать коалицию, которая будет работать все четыре года. Именно поэтому в понедельник было выделено время на то, чтобы лидеры политических партий могли пообщаться друг с другом.
«Вначале мы взяли день на раздумья, немного времени на то, чтобы лидеры партии пообщались друг с другом, а потом уже приняли решение. Сейчас в наших планах в этом составе достичь коалиционного соглашения, составить правительству и приступить к работе», - отметил Вырклаэв.
Он выразил искреннюю надежду, что так оно и будет, а вчерашняя первая встреча дала еще больше оснований так думать. «На сегодня у нас нет никакого плана Б, мы сосредоточены на плане А и стараемся его реализовать. Надеемся, что так же искренни и наши партнеры, что и они так же сильно этого хотят», - добавил Вырклаэв.