Нападение в Гамбурге: неизвестный открыл огонь в общине свидетелей Иеговы, есть погибшие

Нападение произошло в церкви Свидетелей Иеговы в районе Гросс Борстель.

Полицейские, прибывшие на место преступления, рассказали, что сначала увидели на полу убитых и раненых, а потом услышали выстрел в верхней части здания. Там был обнаружен еще один погибший.

Стрельба в Гамбурге. Фото: Markus Schreiber

23-летняя студентка Лара Бах, чьи окна выходят на здание религиозной общины, рассказала, что видела, как в разгар стрельбы человек в темной одежде побежал по лестнице с первого этажа наверх.

Полиция предполагает, что это и был преступник, устроивший стрельбу. По информации издания Der Spiegel, ему было от 30 до 40 лет, и раньше он был членом этой религиозной общины.

Сначала полиция исходила из того, что нападавший действовал в одиночку, сейчас она не так в этом уверена, но полагает, что никто из нападавших (если их было несколько) не смог покинуть здание.

Выводы будут сделаны, когда завершится процедура опознания тел.

Место преступление по-прежнему оцеплено, там работают судмедэксперты.

В «Твиттере» полиция Гамбурга сообщила, что у нее нет достоверной информации о мотивах преступления. В этой связи власти призывают не вести пересуды об этом в соцсетях и не распространять слухи.

Стрельба в Германии. Фото: Fabrizio Bensch

Стрельба с промежутками

В пятницу утром канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования родным жертв и назвал произошедшее жестоким актом насилия.