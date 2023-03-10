По меньшей мере семь человек убиты и несколько ранены в результате стрельбы в церкви в немецком Гамбурге.
Нападение в Гамбурге: неизвестный открыл огонь в общине свидетелей Иеговы, есть погибшие
Нападение произошло в церкви Свидетелей Иеговы в районе Гросс Борстель.
Полицейские, прибывшие на место преступления, рассказали, что сначала увидели на полу убитых и раненых, а потом услышали выстрел в верхней части здания. Там был обнаружен еще один погибший.
23-летняя студентка Лара Бах, чьи окна выходят на здание религиозной общины, рассказала, что видела, как в разгар стрельбы человек в темной одежде побежал по лестнице с первого этажа наверх.
Полиция предполагает, что это и был преступник, устроивший стрельбу. По информации издания Der Spiegel, ему было от 30 до 40 лет, и раньше он был членом этой религиозной общины.
Сначала полиция исходила из того, что нападавший действовал в одиночку, сейчас она не так в этом уверена, но полагает, что никто из нападавших (если их было несколько) не смог покинуть здание.
Выводы будут сделаны, когда завершится процедура опознания тел.
Место преступление по-прежнему оцеплено, там работают судмедэксперты.
В «Твиттере» полиция Гамбурга сообщила, что у нее нет достоверной информации о мотивах преступления. В этой связи власти призывают не вести пересуды об этом в соцсетях и не распространять слухи.
Стрельба с промежутками
В пятницу утром канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования родным жертв и назвал произошедшее жестоким актом насилия.
Община Свидетелей Иеговы Германии в своем заявлении назвала нападение ужасающей атакой на верующих.
Мэр Гамбурга сказал, что шокирован случившимся и предложил любую помощь семьям погибших.
В четверг вечером верующие общины собрались на проповедь, стрельбы началась около 21:00.
По словам очевидцев, слышавших стрельбу, было выпущено четыре очереди с промежутками между ними от 20 секунд до минуты.
Практически сразу через федеральное приложение NINAwarn местным жителям было разослано предупреждение, что один или более неизвестных нападавших открыли огонь по людям в церкви. Жителям города было рекомендовано не выходить из дома.
Министр внутренних дел Гамбурга Энди Грот сообщил в «Твиттере», что кроме полиции на место оперативно прибыла группа бойцов спецназа.
Пока неясно, сколько всего человек находилось внутри здания.
На видео с камер наружного наблюдения видно, как полицейские выводят людей к машинам скорой помощи. Раненых вынесли медики.