Стрельба в Гамбурге: несколько погибших, стрелявший предположительно тоже мертв

Стрельба произошла в церкви Свидетелей Иеговы в районе Гросс Борстель.

Там были найдены, по данным разных СМИ, шесть или семь погибших. Среди них предположительно был и стрелявший, сообщил пресс-секретарь полиции Хольгер Ферен. В полиции исходят из того, что других нападавших не было.

Гамбург. Фото: Fabrizio Bensch

В твиттере полиция Гамбурга сообщила, что у нее «нет достоверной информации о мотивах преступления». В этой связи полиция призвала не спекулировать об этом в соцсетях и не распространять слухи.