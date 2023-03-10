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Стрельба в Гамбурге: несколько погибших, стрелявший предположительно тоже мертв

BBC News Русская служба
Стрельба в Гамбурге: несколько погибших, стрелявший предположительно тоже мертв
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BBC
Гамбург.
Гамбург. Фото: Fabrizio Bensch

По меньшей мере шесть человек убиты в результате стрельбы в церкви в немецком Гамбурге.

Стрельба произошла в церкви Свидетелей Иеговы в районе Гросс Борстель.

Там были найдены, по данным разных СМИ, шесть или семь погибших. Среди них предположительно был и стрелявший, сообщил пресс-секретарь полиции Хольгер Ферен. В полиции исходят из того, что других нападавших не было.

Гамбург.
Гамбург. Фото: Fabrizio Bensch

В твиттере полиция Гамбурга сообщила, что у нее «нет достоверной информации о мотивах преступления». В этой связи полиция призвала не спекулировать об этом в соцсетях и не распространять слухи.

Около 21:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу) через федеральное приложение NINAwarn местным жителям было разослано предупреждение, что «один или больше неизвестных нападавших стреляли в людей в церкви». Людям рекомендовалось не выходить из дома.

BBC
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