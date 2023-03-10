Эстонские компании участвуют в крупных международных налоговых схемах, и это лишь вопрос времени, когда связанные с ними налоговые убытки начнут возникать и в Эстонии, считает эстонский прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Кристель Сийтам-Нийри.
Европрокурор: нити крупных международных махинаций все чаще ведут в Эстонию
«Подобных трансграничных дел, когда приходится проводить десятки, а то и сотни обысков в нескольких странах одновременно, за последние полтора года у нас было предостаточно, и надо признать, что нередко в этих делах фигурирует Эстония», – заявила в интервью Äripäev представитель Эстонии в Европейской прокуратуре Кристель Сийтам-Нийри, а также добавила, что эстонцы также бывают замешаны в крупных международных схемах, которые расследуют другие страны Европы.
В Эстонии Европейская прокуратура в основном расследует мошенничества с субсидиями Евросоюза и связанные с этим преступления, а что касается налоговых нарушений, то практически все схемы с налогом с оборота, расследование которых курирует EPPO, так или иначе ведут за пределы Эстонии.
В настоящее время Европейская прокуратура ведет в общей сложности 11 активных расследований, связанных с Эстонией.
Большинство жалоб на Эстонию поступило от государственных учреждений, в некоторых случаях о нарушениях сообщали частные лица и в одном случае – учреждение Евросоюза.