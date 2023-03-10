Европрокурор: нити крупных международных махинаций все чаще ведут в Эстонию

«Подобных трансграничных дел, когда приходится проводить десятки, а то и сотни обысков в нескольких странах одновременно, за последние полтора года у нас было предостаточно, и надо признать, что нередко в этих делах фигурирует Эстония», – заявила в интервью Äripäev представитель Эстонии в Европейской прокуратуре Кристель Сийтам-Нийри, а также добавила, что эстонцы также бывают замешаны в крупных международных схемах, которые расследуют другие страны Европы.