Видео с регистратора: грузовик потерял управление и влетел в сугроб

Читатель рассказал, что ехал по шоссе Таллинн-Тарту, когда у него перед глазами грузовик потерял управление и съехал с дороги в сугроб.

Водитель грузовика рассказал на месте происшествия, что дорога неожиданно стала скользкой, поэтому его поездка завершилась в кювете. Чуть позже в километре от этого места в сторону Мяо съехал с дороги и легковой автомобиль.