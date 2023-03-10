В среду вечером на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Кясуконна грузовик съехал с дороги. В распоряжение редакции Järva Teataja попало видео этого ДТП, которое было снято с помощью видеорегистратора.
Видео с регистратора: грузовик потерял управление и влетел в сугроб
Видео с регистратора: грузовик потерял управление и влетел в сугроб
Читатель рассказал, что ехал по шоссе Таллинн-Тарту, когда у него перед глазами грузовик потерял управление и съехал с дороги в сугроб.
Водитель грузовика рассказал на месте происшествия, что дорога неожиданно стала скользкой, поэтому его поездка завершилась в кювете. Чуть позже в километре от этого места в сторону Мяо съехал с дороги и легковой автомобиль.
Водитель, который в тот же день ехал по шоссе Таллинн-Тарту, отметил, что дорога на рассматриваемом участке была очень скользкой. «Примерно через десять минут после этих ДТП в кювет угодила также машина, обслуживающая дороги. Сейчас там уже нет гололедицы», - добавил он.
Ключевые слова