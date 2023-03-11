Политические лидеры Ида-Вирумаа пытаются осмыслить итоги недавно состоявшихся выборов применительно к местной политической повестке дня. О возможностях возникновения радикальных партий и роста протестных настроений на выборах в местные горсобрания и Европарламент, о том, какую опасность несет право неграждан на голосование, о страхах и надеждах – в комментариях для Rus.Postimees.
«Koos помог реформистам», а «Петерсона в мэры Нарвы»: политики о радикализации настроений в Ида-Вирумаа
Несмотря на то, что интересы Ида-Вирумаа будут представлены в Рийгикогу всего тремя мандатами, ожидание жителей региона, что в новом правительстве внимания к Северо-Востоку станет больше, растет. А некоторые политики, не вполне доверяя местной власти, в своих комментариях по итогам выборов всерьез начинают рассматривать возможность прямого государственного управления регионом.
Кохтла-Ярве: большой политический вызов
Достаточно вспомнить позицию вице-председателя «Отечества» Рийны Солман, неоднократно отмечавшую, что право граждан России голосовать на муниципальных выборах представляет собой прямую угрозу безопасности.
Предпосылки к изменению отношения Таллинна к региону ощущаются и со стороны руководства региональных городов, причем даже партийная принадлежность на местах начинает отходить на второй план. Именно об этом говорит в своем комментарии по поводу представительства региона в парламенте мэр Кохтла-Ярве.
«Для меня не имеет значения, кто конкретно выступает по важным для Кохтла-Ярве вопросам, главное, чтобы город получал необходимую поддержку и помощь», - заявила Вирве Линдер.
По ее мнению, сейчас горсобрание и горуправа имеют хорошие отношения со всеми тремя потенциальными партиями власти, ведь председатель депутатского корпуса Эдуард Одинец - социал-демократ, вице-мэр Ольга Пихлак баллотировалась в парламент по списку «Ээсти 200», а вице-мэр Эрик Сечков состоит в Партии реформ.
По мнению большинства местных политиков и рядовых жителей Кохтла-Ярве история успеха Айво Петерсона и Михаила Стальнухина неудивительна. Возможно, это стало откровением для тех, кто редко бывает в регионе и не считывает политические сигналы угрожающего характера.
По словам Вирве Линдер, Ида-Вирумаа по-прежнему нуждается в большей поддержке и системных действиях со стороны государства.
«То, что происходит в Ида-Вирумаа, касается не только местных жителей: это затрагивает вопросы государственной безопасности всей страны», - отметила мэр Кохтла-Ярве.
О том, что более восьми тысяч голосов за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина – это четкий сигнал от избирателя Таллинну, говорит председатель горсобрания Кохтла-Ярве социал-демократ Эдуард Одинец.
«Эти выборы показали, что необходимо более пристально присмотреться к настроениям избирателей в регионах. Ясно, что сейчас Михаил Стальнухин и Айво Петерсон мобилизовали протестный электорат с эстонским гражданством, но через два с половиной года нам в регионе может грозить более серьезная ситуация, - предупреждает об опасности радикализма Эдуард Одинец. - Мне кажется, что сегодня настроения избирателей Ида-Вирумаа – это большой политический вызов для всех эстонских партий».
Нарва: голоса не брендам, а личностям
О важности привлечь более пристальное внимание Таллинна к политическим процессам на Северо-Востоке, говорят и в Нарве. По мнению мэра Катри Райк, если бы сегодня проводились муниципальные выборы, то поддержка таких кандидатов, как Айво Петерсон и Михаил Стальнухин, могла бы изменить политический ландшафт города: Айво Петерсон стал бы мэром, а Михаил Стальнухин возглавил бы Нарвское городское собрание.
«Это не значит, что мы должны сомневаться в лояльности местных жителей, просто с 16 августа прошло слишком мало времени. Хотя время лечит даже такие раны, как танк и памятники», - отметила Катри Райк.
Сейчас напрямую такой успех Стальнухина и Петерсона на городскую политику не влияет, но, с другой стороны, процессы идут. Выборы показали, что у местных жителей есть сомнения, переживания и протестное настроение, которые сформировались, по их мнению, из-за желания Таллинна видеть в Ида-Вирумаа лишь удаленный сланцевый регион.
«Идут переговоры о местной коалиции, о кандидатуре нового председателя горсобрания. А у нас в Нарве очень большое значение имеет не только партийная принадлежность, но и человеческий фактор, дружба, взаимоотношения. Избиратели тоже сказали свое слово, и мы должны учитывать их мнение и найти между разными политическими силами общий путь», - прокомментировала региональную политику мэр Нарвы.
Возможно ли искать общий путь с такими политическими явлениями, как движение Koos и лично Айво Петерсон? По мнению некоторых политиков выборы в Рийгикогу для Koos были не целью, а репетицией перед муниципальными, которые - с учетом голосов неграждан - могут привести к непредсказуемым последствиям, об опасности которых предупреждал Эдуард Одинец.
Результаты выборов, на которых с треском провалилась самая популярная у русскоязычного электората Центристская партия, а максимального личного успеха добились два политика, свидетельствует о возможном изменении поведения избирателей. Предпочтение отдается не политическому бренду, а конкретному человеку, личности.
«Личный результат Михаила Стальнухина меня сильно не пугает. В долгосрочной перспективе, учитывая его возраст и опыт работы, на следующие выборы он вряд ли пойдет, а вот что касается Айво Петерсона, то это настораживает, - отмечает заместитель председателя Нарвского городского собрания от партии «Ээсти 200» Денис Ларченко. – Айво Петерсон использовал эти выборы как трамплин. Мои опасения связаны с ожиданиями: что будет в Ида-Вирумаа через два года? Он успешно прошел тест-драйв, и подобного рода риторика, такие результаты могут очень сильно изменить соотношение сил в регионе».
Мнение Дениса Ларченко о политическом закате Михаила Стальнухина совершенно не разделяет Алексей Евграфов. Бывший мэр Нарвы, депутат Нарвского городского собрания, который по результатам выборов 5 марта заменит в Рийгикогу евродепутата Яну Тоом, остающуюся работать в Брюсселе, считает Михаила Стальнухина сильным и опытным политиком.
По его словам, если Михаил Стальнухин решит полностью реализовать свои политические инициативы, то мы можем стать свидетелями рождения новой партии. Партии одного политика. Но это лишь временное явление.
«По поводу партии Михаил говорил, что он будет ее создавать только в том случае, если наберет голоса на личный мандат. Личный мандат он не получил, и, наверное, партией заниматься не будет. Но это решение примет сам Стальнухин, и кто знает - может, он решит идти до конца», - говорит Алексей Евграфов.
Он выражаетт надежду, что вектор, который задали здесь Айво Петерсон, и отчасти Михаил Стальнухин, временное. Евграфов уверен, что в регионе необходимо работать над тем, чтобы общество было сплочённым и единым, в котором такие радикальные вещи, которые предлагает Koos, исключены. Лучшим средством от радикализации Ида-Вирумаа он считает работу над ошибками, допущенными центристами.
«Надо определиться, чего мы хотим от Ида-Вирумаа, какое посление хотим донести до русскоязычного избирателя, и уже с этой повесткой идти 2024 году на выборы в Европарламент, а в 2025 году - на местные выборы», - уверен Алексей Евграфов.
Йыхви: Koos и Реформа дружили против центристов?
Итоги выборов могут самым серьезным образом изменить и политическую жизнь Йыхви. Арво Аллер, лидер регионального отделения EKRE и действующий помощник мэра Йыхви, должен войти в Рийгикогу с компенсационным мандатом. По мнению местных политиков, Арво Аллер не только идет в Рийгикогу, но и готов вернуться в Йыхвиское волостное собрание, чир повлияет на политический расклад сил. Местной правящей коалиции непросто будет подстроиться под возможные амбиции новоиспечённого депутата Рийгикогу занять место председателя волостного собрания.
Что будет с исполнительной властью, тоже непонятно: с уходом Аллера в парламент, ему будут искать замену. Сегодня в управлении волостью участвуют три политические силы: Партия реформ, ЕКРЕ и союз «Вместе за Йыхви», и, возможно, уход лидера ЕКРЕ даст шанс на успешные коалиционные переговоры с местными центристами, так же, как и во всем Ида-Вирумаа, потерпевшими поражение.
По мнению руководителя фракции Центристской партии волостного собрания и бывшего мэра Йыхви Алексея Наумкина, регион проиграл, поскольку представлен тремя разными партиями. Если в прошлом составе Рийгикогу было шесть коренных жителей Ида-Вирумаа, представлявших интерес региона, то сегодня это совершенно иное представительство - и по качеству, и по количеству.
«Что касается Михаила Стальнухина, то он должен был учитывать свои риски. Намеренно он не хотел обмануть своих избирателей, но при этом свои голоса передал реформистам», - комментирует феномен результатов выборов Михаила Стальнухина Алексей Наумкин.
Движение Koos Айво Петерсона лидер местных центристов считает временным явлением в политике, которое, возможно, было использовано реформистами в качестве спойлерной политической силы.
«Я не стал бы никого обвинять, но и недооценивать нельзя. Есть в уголовном праве такой момент: когда хочешь понять, кто совершил преступление, ищи того, у кого был мотив. Я сегодня вижу мотив у той партии, которая лидировала на выборах по количеству голосов, - говорит юрист Алексей Наумкин. - Арифметика проста, кто 5% не набрал, тот передал голоса более успешному. Фактически Ида-Вирумаа, отдав голоса Айво Петерсону и Михаилу Стальнухину, подарил их реформистам».
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