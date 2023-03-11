«Koos помог реформистам», а «Петерсона в мэры Нарвы»: политики о радикализации настроений в Ида-Вирумаа

Сейчас напрямую такой успех Стальнухина и Петерсона на городскую политику не влияет, но, с другой стороны, процессы идут. Выборы показали, что у местных жителей есть сомнения, переживания и протестное настроение, которые сформировались, по их мнению, из-за желания Таллинна видеть в Ида-Вирумаа лишь удаленный сланцевый регион.

«Идут переговоры о местной коалиции, о кандидатуре нового председателя горсобрания. А у нас в Нарве очень большое значение имеет не только партийная принадлежность, но и человеческий фактор, дружба, взаимоотношения. Избиратели тоже сказали свое слово, и мы должны учитывать их мнение и найти между разными политическими силами общий путь», - прокомментировала региональную политику мэр Нарвы.

Возможно ли искать общий путь с такими политическими явлениями, как движение Koos и лично Айво Петерсон? По мнению некоторых политиков выборы в Рийгикогу для Koos были не целью, а репетицией перед муниципальными, которые - с учетом голосов неграждан - могут привести к непредсказуемым последствиям, об опасности которых предупреждал Эдуард Одинец.

Результаты выборов, на которых с треском провалилась самая популярная у русскоязычного электората Центристская партия, а максимального личного успеха добились два политика, свидетельствует о возможном изменении поведения избирателей. Предпочтение отдается не политическому бренду, а конкретному человеку, личности.

Денис Ларченко. Фото: Eero Vabamägi/Postimees