Школьная медсестра: от вакцинации от ВПЧ, вызывающего рак, отказываются в 30 процентах случаев

По словам школьной медсестры Ольги Ким, отказы возникают примерно в 30 процентов случаев. Решение родители обычно никак не аргументируют, но в течение полугода многие меняют свое мнение и разрешают привить ребенка от вируса, вызывающего рак шейки матки.