Вакцинировать девочек в возрасте 12-14 лет от вируса папилломы человека в Эстонии можно бесплатно. Процедура проводится в школе, но для введения препаратов необходимо согласие родителей.
Школьная медсестра: от вакцинации от ВПЧ, вызывающего рак, отказываются в 30 процентах случаев
Школьная медсестра: от вакцинации от ВПЧ, вызывающего рак, отказываются в 30 процентах случаев
По словам школьной медсестры Ольги Ким, отказы возникают примерно в 30 процентов случаев. Решение родители обычно никак не аргументируют, но в течение полугода многие меняют свое мнение и разрешают привить ребенка от вируса, вызывающего рак шейки матки.
Какие возможности для профилактики и лечения последствий заражения вирусом папилломы человека есть в Эстонии, вы узнаете, посмотрев в понедельник, 13 марта, в 20:30, новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда. Здоровье» на канале ETV+.
Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.