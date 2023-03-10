В среду, 8 марта, защитники животных обнаружили в одном из домов в Харьюмаа невероятно огромное количество кошек. На данный момент спасены 123 кошки. Теперь ими занимается организация MTÜ Cats Help.
Фото и видео ⟩ В доме в Харьюмаа жило более ста кошек: «Вонь стояла такая, что многих волонтеров начало тошнить»
Тревожной ситуацией уже занимались и защитники животных, и чиновники прошлой осенью, но до сих пор ситуация не улучшилась.
«Впервые чиновники Сельскохозяйственного и продовольственного департамента отправились туда проверить условия содержания кошек осенью. Уже тогда там было очень грязно, кошек было много. В то время было сделано предписание, выполнение которого, вероятно, не проверялось. В любом случае, эта история дошла до нас в то же самое время, и мы начали исследовать этот вопрос», - написал в соцсетях Союз защиты животных Эстонии.
Поскольку спасение такой большой колонии - очень дорогое мероприятие, в ситуацию нельзя было вмешиваться немедленно. К счастью, на помощь союзу пришла организация Cat Help MTÜ, которая решила взяться за спасение кошек и собрала большое количество волонтеров, с помощью которых наконец отправились спасать кошек в женский день 8 марта.
Картина, представшая перед нами, по словам волонтеров, лишила их дара речи. «Грязь, мусор повсюду, пол покрыт толстым слоем кошачьих испражнений, страшная вонь и повсюду кошки! Везде, куда бы мы ни бросили взгляд, были кошки - под шкафами, за печкой, под банными пологами, в туалете, под ванной - везде! Вонь стояла такая, что многих наших волонтеров начало тошнить, приходилось выходить на свежий воздух, чтобы отдышаться», - рассказывают в соцсетях Cat Help MTÜ.
Многие кошки были закрыты в переносках, в которых вместо подстилки была разбросана солома. Солома смешалась с испражнениями, и подстилка превратилась в кучу навоза. Воды и еды у кошек не было. Было много беременных кошек и новорожденных котят, среди них и умершие котята. «Наши волонтеры в прямом смысле ползали в моче, кале и мусоре, чтобы вытащить оттуда кошек», - описывают волонтеры операцию по спасению.
Чтобы помочь такому количеству кошек, пришлось вызывать дополнительную помощь. «Это была одна из самых больших операций по спасению животных за последнее время. Вначале мы думали, что кошек там находится около 50-60, но оказалось, что их там 118. Утром следующего дня выяснилось, что еще три кошки не поймали, и наш волонтер вновь отправился на уже пустующая фабрику за оставшимися беднягами (еще две кошки ждут спасения на квартире разводчицы в Таллинне, поэтому общее число кошек 123 - прим.ред.)», - рассказывают защитники животных.
Союз защиты животных уже давно обвиняет Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в незавершенных делах в своих постах в соцсетях, и эта история также указывает на то, что вмешательство департамента никоим образом не улучшило ситуацию.
«Возможно, стоит подумать и о найме людей с психологическим образованием, поскольку ветеринарного образования, видимо, недостаточно для оценки того, что происходит на фабриках по разведению. Если такое содержание животных заслуживает только предписания, а в отношении больных мучителей животных даже не начато производство о проступке, значит, где-то что-то совсем не так», - пишет волонтер.
Lemmik также обратился за комментарием в департамент, но к моменту публикации статьи ответа не получил.
Представительница Cats Help Эвелин Таалер ответила на вопросы портала Lemmik
- Как сейчас дела у кошек? Где они сейчас находятся и когда начнут искать дом?
- В данный момент мы по уши в работе и ситуация - дурдом. Да, все кошки начинают искать себе дом, передержку. Львиная доля из них в настоящее время находится в стационаре в различных ветклиниках, более 20 находятся в клетке в кошачьей комнате и некоторые находятся в месте временной передержки.
- Как вы прокомментируете происходившее 8 марта и все события в целом?
- Скажем так, мы все до сих пор в шоке. Ситуация была очень страшная, куда бы мы ни ступали, из каждой щели вылезали полчища кошек. Мы отправлялись туда, зная, что там около 33 кошек, что для нас вполне разумное число, но оказалось, что кошек было 118. Поскольку мы уже были там, сердце уже не позволило оставить в ужасных условиях ни одну душу, и все добровольцы пришли к нам на помощь, и при сплоченном сотрудничестве мы смогли их забрать и разместить. Кроме того, несколько кошечек беременны и скоро родят. Общее количество тогда... Не могу представить на данный момент. Как только кошки смогу покинуть клиники, мы также будем постоянно показывать их на нашей странице в Facebook, чтобы найти для них дома.
- Что там было самым страшным? Я так понимаю, кошки бегали повсюду, прятались и их было трудно поймать?
- Самым ужасным было, безусловно, то, как там жили. Все места были забиты кошачьими экскрементами, ступить было некуда, запах стоял удушающий, а хозяйка отапливала эти помещения совсем как сауну, может себе представить, каково было находиться в тех помещениях без воздуха. Кошки тоже были в панике и прыгали нам на головы и лица, у большинства раны по всему телу, одному из наших помощников даже пришлось ехать в ЭМО. Ловить кошек было очень трудно.
- Конечно, сейчас нелегко будет справиться с таким количеством кошек, почему вы решили взяться за это?
- Это определенно непросто. Волонтеры сейчас работают с раннего утра до позднего вечера, чтобы все это организовать.
- Сколько добровольцев у вас было там?
- Около 20 человек. Ловили посменно, машины кружили туда-сюда, чтобы привезти кошек в город, мы ездили за клетками, в аптеку за средствами для волонтеров. Мы приехали туда около полудня и вернулись домой в полночь.
- Является ли спасательная операция такого масштаба первой для вашей организации?
- Да, конечно, это самое сумасшедшее, что мы когда-либо делали. У нас никогда не было такого количества кошек сразу, это немного пугает, но у нас очень сильная и дружная команда, и мы надеемся, что справимся.
По словам Таалер, для того, чтобы привести кошек в порядок, потребуется много денег. По предварительным подсчетам, это около 35 000 евро. Быстрее всего сделать пожертвование можно ЗДЕСЬ.
MTÜ Cats Help
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