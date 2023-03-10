Фото и видео ⟩ В доме в Харьюмаа жило более ста кошек: «Вонь стояла такая, что многих волонтеров начало тошнить»

Чтобы помочь такому количеству кошек, пришлось вызывать дополнительную помощь. «Это была одна из самых больших операций по спасению животных за последнее время. Вначале мы думали, что кошек там находится около 50-60, но оказалось, что их там 118. Утром следующего дня выяснилось, что еще три кошки не поймали, и наш волонтер вновь отправился на уже пустующая фабрику за оставшимися беднягами (еще две кошки ждут спасения на квартире разводчицы в Таллинне, поэтому общее число кошек 123 - прим.ред. )», - рассказывают защитники животных.

Союз защиты животных уже давно обвиняет Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в незавершенных делах в своих постах в соцсетях, и эта история также указывает на то, что вмешательство департамента никоим образом не улучшило ситуацию.

«Возможно, стоит подумать и о найме людей с психологическим образованием, поскольку ветеринарного образования, видимо, недостаточно для оценки того, что происходит на фабриках по разведению. Если такое содержание животных заслуживает только предписания, а в отношении больных мучителей животных даже не начато производство о проступке, значит, где-то что-то совсем не так», - пишет волонтер.

Lemmik также обратился за комментарием в департамент, но к моменту публикации статьи ответа не получил.

Представительница Cats Help Эвелин Таалер ответила на вопросы портала Lemmik

- Как сейчас дела у кошек? Где они сейчас находятся и когда начнут искать дом?

- В данный момент мы по уши в работе и ситуация - дурдом. Да, все кошки начинают искать себе дом, передержку. Львиная доля из них в настоящее время находится в стационаре в различных ветклиниках, более 20 находятся в клетке в кошачьей комнате и некоторые находятся в месте временной передержки.

Спасенная кошка. Фото: Cats Help

- Как вы прокомментируете происходившее 8 марта и все события в целом?

- Скажем так, мы все до сих пор в шоке. Ситуация была очень страшная, куда бы мы ни ступали, из каждой щели вылезали полчища кошек. Мы отправлялись туда, зная, что там около 33 кошек, что для нас вполне разумное число, но оказалось, что кошек было 118. Поскольку мы уже были там, сердце уже не позволило оставить в ужасных условиях ни одну душу, и все добровольцы пришли к нам на помощь, и при сплоченном сотрудничестве мы смогли их забрать и разместить. Кроме того, несколько кошечек беременны и скоро родят. Общее количество тогда... Не могу представить на данный момент. Как только кошки смогу покинуть клиники, мы также будем постоянно показывать их на нашей странице в Facebook, чтобы найти для них дома.

- Что там было самым страшным? Я так понимаю, кошки бегали повсюду, прятались и их было трудно поймать?

- Самым ужасным было, безусловно, то, как там жили. Все места были забиты кошачьими экскрементами, ступить было некуда, запах стоял удушающий, а хозяйка отапливала эти помещения совсем как сауну, может себе представить, каково было находиться в тех помещениях без воздуха. Кошки тоже были в панике и прыгали нам на головы и лица, у большинства раны по всему телу, одному из наших помощников даже пришлось ехать в ЭМО. Ловить кошек было очень трудно.

- Конечно, сейчас нелегко будет справиться с таким количеством кошек, почему вы решили взяться за это?

- Это определенно непросто. Волонтеры сейчас работают с раннего утра до позднего вечера, чтобы все это организовать.

- Сколько добровольцев у вас было там?

- Около 20 человек. Ловили посменно, машины кружили туда-сюда, чтобы привезти кошек в город, мы ездили за клетками, в аптеку за средствами для волонтеров. Мы приехали туда около полудня и вернулись домой в полночь.

- Является ли спасательная операция такого масштаба первой для вашей организации?

- Да, конечно, это самое сумасшедшее, что мы когда-либо делали. У нас никогда не было такого количества кошек сразу, это немного пугает, но у нас очень сильная и дружная команда, и мы надеемся, что справимся.

По словам Таалер, для того, чтобы привести кошек в порядок, потребуется много денег. По предварительным подсчетам, это около 35 000 евро. Быстрее всего сделать пожертвование можно ЗДЕСЬ.

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