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Командующий ВМС Эстонии об активности РФ на Гогланде: за островом надо приглядывать

rus.postimees.ee
Командующий ВМС Эстонии об активности РФ на Гогланде: за островом надо приглядывать
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Владимир Путин и Сергей Шойгу во время визита на остров Гогланд в 2019 году.
Владимир Путин и Сергей Шойгу во время визита на остров Гогланд в 2019 году. Фото: sputnik

В последние годы активность российских войск на расположенном в Финском заливе острове Гогланд усилилась. Остров может быть использован для разведывательной деятельности в отношении Финляндии и Эстонии, с целью помешать силам обороны, а в случае войны он может представлять угрозу для ВМС, но и защитить остров площадью 21 кв. км. было бы очень сложно, пишет Rus.ERR.

В четверг финская служба новостей Yle сообщила, что Россия активизировалась на соседнем с Эстонией и Финландией острове.

Командующего ВМС Эстонии Юри Саску это не удивляет: «Остров занимает очень выгодное географическое положение в качестве парка датчиков, на нем можно установить различное оборудование, радары и другие сенсоры. В последние годы они (российские войска – прим.) также проводили там учения, это не является секретом. Как с вертолетами, так и с ракетными системами. Обо всем этом известно».

Гогланд расположен между Финляндией и Эстонией, вдалеке от России, но, по словам бывшего командующего ВМС Эстонии Игоря Шведе, расположение действительно подходит для разведки, позволяя следить за происходящим на море и частично на суше, особенно в плане радиоразведки.

По оценке Саски, за происходящим на Гогланде нужно следить, но не стоить переоценивать его значение: «В конце концов, это всего лишь камень посреди моря. Владеть им одновременно и полезно, и сложно. Как оборонять его в реальной ситуации? Очень сравнимо с островом Змеиный».

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