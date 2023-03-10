Командующий ВМС Эстонии об активности РФ на Гогланде: за островом надо приглядывать

В четверг финская служба новостей Yle сообщила, что Россия активизировалась на соседнем с Эстонией и Финландией острове.

Командующего ВМС Эстонии Юри Саску это не удивляет: «Остров занимает очень выгодное географическое положение в качестве парка датчиков, на нем можно установить различное оборудование, радары и другие сенсоры. В последние годы они (российские войска – прим.) также проводили там учения, это не является секретом. Как с вертолетами, так и с ракетными системами. Обо всем этом известно».

Гогланд расположен между Финляндией и Эстонией, вдалеке от России, но, по словам бывшего командующего ВМС Эстонии Игоря Шведе, расположение действительно подходит для разведки, позволяя следить за происходящим на море и частично на суше, особенно в плане радиоразведки.