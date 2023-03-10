В последние годы активность российских войск на расположенном в Финском заливе острове Гогланд усилилась. Остров может быть использован для разведывательной деятельности в отношении Финляндии и Эстонии, с целью помешать силам обороны, а в случае войны он может представлять угрозу для ВМС, но и защитить остров площадью 21 кв. км. было бы очень сложно, пишет Rus.ERR.
Командующий ВМС Эстонии об активности РФ на Гогланде: за островом надо приглядывать
В четверг финская служба новостей Yle сообщила, что Россия активизировалась на соседнем с Эстонией и Финландией острове.
Командующего ВМС Эстонии Юри Саску это не удивляет: «Остров занимает очень выгодное географическое положение в качестве парка датчиков, на нем можно установить различное оборудование, радары и другие сенсоры. В последние годы они (российские войска – прим.) также проводили там учения, это не является секретом. Как с вертолетами, так и с ракетными системами. Обо всем этом известно».
Гогланд расположен между Финляндией и Эстонией, вдалеке от России, но, по словам бывшего командующего ВМС Эстонии Игоря Шведе, расположение действительно подходит для разведки, позволяя следить за происходящим на море и частично на суше, особенно в плане радиоразведки.
По оценке Саски, за происходящим на Гогланде нужно следить, но не стоить переоценивать его значение: «В конце концов, это всего лишь камень посреди моря. Владеть им одновременно и полезно, и сложно. Как оборонять его в реальной ситуации? Очень сравнимо с островом Змеиный».