Профсоюзы Эстонии добиваются коллективного договора для соцработников

В домах призрения один работник по уходу помогает примерно 18 постояльцам или даже больше, зарабатывая от 725 до 1300 евро в месяц, в зависимости от региона. Работа посменная, начисление заработной платы суммарное, а работа в ночное время и в выходные дни включена в основной оклад.

«Долгосрочная цель - достичь к 2023 году того же уровня, что и в коллективном договоре работников здравоохранения - с 1 апреля минимальная зарплата работников здравоохранения в соответствующих учреждениях повысится до 1160 евро в месяц», - добавил Тоомель.

Низкая заработная плата, специфика работы и жесткие условия труда не способствуют притоку новых людей в эту профессию. Новых работников по уходу не прибавляется, наблюдается высокая текучесть кадров. По этой причине, считает Тоомель, готовность работодателей достигнуть соглашения могла бы быть выше. Однако после нескольких встреч профсоюзов и работодателей в Министерстве социальных дел переговоры зашли в тупик.

«Я приглашаю работников по уходу в социальных учреждениях вступить в Профсоюз социальных работников, чтобы вместе отстаивать свои права. Работники также могут и напрямую спросить у работодателя, когда до них дойдут распределяемые государством деньги», - призвал Яан-Хендрик Тоомель.