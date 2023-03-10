В двух многоквартирных домах в Ласнамяэ вспыхнули пожары

Вчера, 9 марта, в 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Ляэнемере-теэ. На месте спасатели обнаружили, что горят диван-кровать в гостиной квартиры, скатерть на кухне и мусор на полу.

Спасатели потушили пожар, а жильца квартиры с признаками опьянения на машине скорой помощи доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Точные обстоятельства пожара выясняются, сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

В 23.36 житель девятиэтажного дома на улице Паэкааре позвонил в Центр тревоги и сообщил, что в соседней квартире сработал дымовой датчик и он чувствует запах дыма. Спасатели попали в указанную квартиру и обнаружили на плите горящую кучу мусора. Жилец квартиры с видимыми признаками алкогольного опьянения сладко спал на кухонном полу.