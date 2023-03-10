Магазины Maxima присоединяются к новой платформе: что изменится для покупателей?

«Присоединение к mTasku – очень важный шаг для Maxima, чтобы клиенты могли еще быстрее и удобнее совершать покупки в наших магазинах», – сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Maxima Eesti Марис Киви, добавив, что mTasku является хорошим дополнением к уже функционирующему приложению Maxima.

«Мы по-прежнему продолжаем разработку мобильного приложения Maxima и инвестируем в постоянное улучшение пользовательского опыта приложения. Однако mTasku дает возможность стать еще ближе к более широкой клиентской базе», – сказала Киви.

По словам члена правления компании Moneery OÜ, являющейся владельцем mTasku, Кароля Кованена, приложение mTasku – это возможность для клиента хранить и использовать в цифровом виде различные клиентские, платежные и подарочные карты.

«Для продавца платформа mTasku является средой самообслуживания и каналом интернет-маркетинга. На сегодняшний день в mTasku зарегистрировано более 90 тысяч пользователей. Мы прогнозируем, что с добавлением карты Aitäh количество активных пользователей многократно увеличится. У клиента появится возможность добавить существующую карту Aitäh или мгновенно создать новую цифровую карту Aitäh. После добавления карты преимущества карты клиента будут действовать сразу во всех 83 магазинах Maxima по всей Эстонии», – сказал он.