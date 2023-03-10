Многолетний лидер в лыжном двоеборье заявил о завершении карьеры

34-летний Френцель трижды завоевывал олимпийское золото, у него 18 медалей чемпионатов мира. С 2013 по 2017 годы спортсмен одержал 43 победы на чемпионатах мира и пять раз подряд выигрывал общий зачет Кубка мира, недавно его признали самым успешным спортсменом на чемпионатах мира по лыжным видам спорта.

«Сейчас отличный момент завершить карьеру, - сказал он. - Мне не нужно больше ничего подтверждать, я добился всего, к чему стремился, и даже превзошел это. Пришло время остановиться».