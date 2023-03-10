Фото: активное строительство нового жилого квартала в Таллинне продолжается

«В квартале Лахекалда уже проживает около 350 семей. Более половины квартир в недавно построенных многоквартирных домах по адресам Паекалда, 23/1 и 23/2 нашли покупателя. Несмотря на сегодняшнюю рыночную ситуацию мы, как и планировалось, продолжим следующий этап строительных работ, чтобы обеспечить комплексное развитие квартала», - отметил руководитель отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ.

Дома на Паэкалда. Фото: Merko Ehitus

Архитектурное решение многоквартирных домов на Паэкалда, 19 и 21 было разработано архитекторами Arhitektuuribüro PLUSS. Вокруг зданий появятся зеленые зоны отдыха для взрослых и детей, а на крышах обоих домов установят солнечные батареи.

Так будет выглядеть квартал Лахекалда в будущем. Фото: Merko Ehitus

Готовы первые восемь корпусов квартала Лахекалда на более чем 380 квартир. Последние два дома на 98 квартир по адресам Паэкалда, 23/1 и Паэкалда, 23/2 были сданы в конце 2022 года. Более половины квартир продано, а остальные готовы к заселению.

Квартал Лахекалда расположен в Таллинне между Кадриоргом и Пирита на красивом холме Маарьямяэ. В общем объеме девелоперского проекта в ближайшие десять лет здесь будет построено почти четверть сотни новых многоквартирных домов с более чем тысячей квартир. Во дворах домов благоустроены зоны для отдыха и игр, кроме того полноценную жилую среду обеспечат коммерческие здания и предприятия обслуживания. Близость троп здоровья и морской набережной добавляет ценности этому быстро развивающемуся району.

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