Экономьте деньги ⟩ Жителей Эстонии призывают есть продукты даже через год после истечения срока годности

Йоозеп Кальюла говорит, что важно знать разницу между обозначениями «лучше до» (parim enne) и «годен до» (kõlblik kuni). Продукты с маркировкой «годен до» из соображений безопасности не следует есть по истечении указанного срока, поэтому их в магазине Sumena не продают.

«Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, срок "лучше до" - это просто рекомендация производителя. Еда вполне съедобна, и обычно имеет такой же вкус даже спустя годы после наступления даты "лучше до". Люди часто этого не знают и совершенно напрасно выбрасывают много хорошей еды. Например, средняя эстонская семья ежегодно выбрасывает продукты в среднем на сумму 200 евро», – говорит Кальюла.

В большинстве случаев, производители в определении сроков «лучше до» очень консервативны. «Дольше всего после наступления даты "лучше до" хранятся сухие продукты, такие как рис, паста, гречка или мука. Если они хранятся в правильной упаковке, в сухом и прохладном месте, их свободно можно есть даже через два-три года после указанного срока. Тоже самое можно сказать о печенье или картофельных чипсах. Сахар, мед и соль сами по себе являются натуральными консервантами и можно сказать, что они также являются, по крайней мере, съедобными в течение многих лет после даты, указанной на упаковке», – добавил Кальюла.