По словам основателя первого в Эстонии спасающего продукты от утилизации магазина Йоозепа Кальюла, люди не знают, что качество и свойства продуктов питания с маркировкой «лучше до», как правило, не ухудшаются по истечении указанного срока, оставаясь прежними еще несколько месяцев, а иногда даже лет.
Экономьте деньги ⟩ Жителей Эстонии призывают есть продукты даже через год после истечения срока годности
Йоозеп Кальюла говорит, что важно знать разницу между обозначениями «лучше до» (parim enne) и «годен до» (kõlblik kuni). Продукты с маркировкой «годен до» из соображений безопасности не следует есть по истечении указанного срока, поэтому их в магазине Sumena не продают.
«Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, срок "лучше до" - это просто рекомендация производителя. Еда вполне съедобна, и обычно имеет такой же вкус даже спустя годы после наступления даты "лучше до". Люди часто этого не знают и совершенно напрасно выбрасывают много хорошей еды. Например, средняя эстонская семья ежегодно выбрасывает продукты в среднем на сумму 200 евро», – говорит Кальюла.
В большинстве случаев, производители в определении сроков «лучше до» очень консервативны. «Дольше всего после наступления даты "лучше до" хранятся сухие продукты, такие как рис, паста, гречка или мука. Если они хранятся в правильной упаковке, в сухом и прохладном месте, их свободно можно есть даже через два-три года после указанного срока. Тоже самое можно сказать о печенье или картофельных чипсах. Сахар, мед и соль сами по себе являются натуральными консервантами и можно сказать, что они также являются, по крайней мере, съедобными в течение многих лет после даты, указанной на упаковке», – добавил Кальюла.
По его словам, шоколад, в силу высокого содержания сахара и какао, при хранении в сухом прохладном месте тоже не портится в течение двух-трех лет после даты «лучше до». «У темного шоколада может при хранении появиться легкий белый налет, но это на самом деле кристаллизованные растительные жиры, которые абсолютно безопасны. Во влажных условиях шоколад иногда может начать плесневеть, и за этим надо следить», – сказал Кальюла.
Он отметил, что настоящий срок годности для консервированных супов и, например, овощных консервов - не меньше года после той даты, что указана на упаковке. «Прежде чем пробовать еду, ее можно понюхать, чтобы убедиться, что она хорошо пахнет», – советует Кальюла.
Овощи глубокой заморозки и, например, мороженое без опаски можно есть в течение полугода после официального срока. В случае с мороженым важно, чтобы его не вынимали много раз из холодильника и помещали в теплое помещение, в это время в продуктах могут поселиться бактерии.
«Безалкогольные напитки также обычно хранятся не менее года после указанного срока. С пивом немного сложнее - его тоже можно пить совершенно безопасно, например, через полгода или даже через год после истечения срока, но, в результате химических процессов, качество пива с течением времени падает чуть более заметно», - отметил Кальюла.
Помимо продуктов питания, срок «годен до» указывается также, например, на многих косметических товарах. Кальюла говорит, что если они правильно упакованы и правильно хранятся, с ними на самом деле тоже ничего не случится даже через несколько лет после истечения указанного срока. «Единственным исключением является крем для загара - его защитные свойства могут стать слабее после указанной даты», - сказал он.
Он советует людям смелее выбирать в магазине товар с прилавка «годен до». «Таким образом мы помогаем и миру, и своему кошельку, здесь нечего стыдиться, как раз наоборот», - добавил Кальюла.