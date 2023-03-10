На прошлой неделе нас на каждом углу подстерегали огромные плакаты с лицами политиков, всевозможными предвыборными обещаниями и лозунгами. Выборы позади, плакаты убраны с улиц, но что с ними будет дальше?
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Выставка, эко-сумки и навесы для собак: что делают с политической рекламой после выборов?
Выставка, эко-сумки и навесы для собак: что делают с политической рекламой после выборов?
У Калева Кальюсте и Прийта Эрма, основателей Эстонского музея торфа, возникла идея: использовать бесполезные плакаты для выставки с практической целью и заклеить разбитые окна старого брикетного завода в Тоотси фотографиями политиков.