После общения с лжеполицейским жительница Эстонии лишилась нескольких тысяч евро

В полицию обратилась жительница Тарту, которой 8 марта позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции, и рассказал о подозрительных операциях, происходящих на ее счете, сообщила в пятницу пресс-служба Лыунаской префектуры.

Для проверки транзакций выдававший себя за сотрудника полиции человек попросил женщину войти в свой интернет-банк и ввести пароли.