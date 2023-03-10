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После общения с лжеполицейским жительница Эстонии лишилась нескольких тысяч евро

rus.postimees.ee
После общения с лжеполицейским жительница Эстонии лишилась нескольких тысяч евро
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Разговор по телефону. Иллюстративный снимок.
Разговор по телефону. Иллюстративный снимок. Фото: Marko Saarm

Преступник, представившийся сотрудником полиции, выманил у жительницы Эстонии банковские коды и украл с ее банковского счета тысячи евро.

В полицию обратилась жительница Тарту, которой 8 марта позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции, и рассказал о подозрительных операциях, происходящих на ее счете, сообщила в пятницу пресс-служба Лыунаской префектуры.

Для проверки транзакций выдававший себя за сотрудника полиции человек попросил женщину войти в свой интернет-банк и ввести пароли.

Когда жертва зашла в интернет-банк, она обнаружила, что с ее счета исчезли 3684 евро.

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