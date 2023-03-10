Работа нужна? ⟩ Lidl открывает в Эстонии еще один магазин и ищет новых сотрудников

Lidl в Раквере станет 12-м магазином компании в Эстонии. Руководитель по персоналу Lidl Eesti Лийна Киппасто сказала, что они обещает сотрудникам мотивирующую и справедливую зарплату. Правда, конкретные цифры в пресс-сообщении предприятия не указываются.

«Наша цель — всегда предлагать работникам магазинов зарплату выше средней по рынку, также у нас платят за каждую отработанную минуту и ​​гарантировано ежегодное повышение зарплаты, - говорит она. - Lidl также предлагает своим сотрудникам ряд дополнительных льгот, таких как дополнительная медицинская страховка, действующая с первого дня работы, ежемесячная плата за преданность и поддержка занятий спортом».

Кандидатам не обязательно иметь предыдущий опыт работы в сфере торговли. Все новые члены команды пройдут тщательное обучение, чтобы приобрести все необходимые для работы в магазине знания и навыки перед открытием магазина в Раквере.

Крайний срок подачи заявок – 19 марта. Подать заявку можно на сайте компании.