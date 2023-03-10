Lidl Eesti создаст около 30 новых рабочих мест в магазине, который скоро откроется в Раквере. Каждому сотруднику с полным рабочим днем обещают зарплату выше, чем в среднем в отрасли.
Работа нужна? ⟩ Lidl открывает в Эстонии еще один магазин и ищет новых сотрудников
Lidl в Раквере станет 12-м магазином компании в Эстонии. Руководитель по персоналу Lidl Eesti Лийна Киппасто сказала, что они обещает сотрудникам мотивирующую и справедливую зарплату. Правда, конкретные цифры в пресс-сообщении предприятия не указываются.
«Наша цель — всегда предлагать работникам магазинов зарплату выше средней по рынку, также у нас платят за каждую отработанную минуту и гарантировано ежегодное повышение зарплаты, - говорит она. - Lidl также предлагает своим сотрудникам ряд дополнительных льгот, таких как дополнительная медицинская страховка, действующая с первого дня работы, ежемесячная плата за преданность и поддержка занятий спортом».
Кандидатам не обязательно иметь предыдущий опыт работы в сфере торговли. Все новые члены команды пройдут тщательное обучение, чтобы приобрести все необходимые для работы в магазине знания и навыки перед открытием магазина в Раквере.
Крайний срок подачи заявок – 19 марта. Подать заявку можно на сайте компании.
Магазин Lidl, который скоро откроется, находится по адресу Уссимяэ, 1. Торговая площадь магазина составляет 1400 м2. У магазина есть 147 парковочных мест, два из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями и два - для семей. Для велосипедистов создано восемь парковочных мест.